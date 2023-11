Lauterach (ots) -Logistiker ist Partner des Österreichischen Weltraum Forums und transportiert sensibles Equipment zum Missionsgelände nach ArmenienGebrüder Weiss unterstützt bereits zum zweiten Mal die Mars Analog Mission des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF). Als offizieller Partner sorgen die Experten des internationalen Logistikunternehmens dafür, dass die empfindlichen Ausrüstungsgegenstände wohlbehalten von Innsbruck zum Missionsgelände nach Armenien gelangen. Laut Gernot Grömer, Direktor des ÖWF, handelt es sich dabei um Technologien "am Rande des Machbaren", das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit. Deswegen hat er die Partner für AMADEE-24 handverlesen: "Jeder muss genau wissen, was er tut und das in bester Qualität", sagt der Wissenschaftler. Schließlich brauche es neben Expertise und Präzision vor allem Leidenschaft und Visionen, um ein Stück Zukunft zu transportieren.Das Team von Gebrüder Weiss ist sich bewusst, dass es um mehr geht, als Container von A nach B zu transportieren. "Wir haben regelmäßige Transporte in die Region und sind auch in Armenien mit einem eigenen Standort vertreten. Der Weg führt durch Länder mit GW-Standorten, doch braucht es für dieses komplexe Projekt zusätzliche Spezialisten, die den Transport permanent monitoren", so Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss, zur wiederholten Partnerschaft. "Bei Projekten wie diesen, sehen wir uns nicht nur als Logistikpartner, sondern auch in der Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft der Mobilität."Aus diesem Grund stellt Gebrüder Weiss neben der Transportleistung auch ein Testgelände am Standort in Maria Lanzendorf bei Wien zur Verfügung. Ende Januar probt das ÖWF dort noch einmal alle Abläufe, bevor es zum tatsächlichen Missionsgelände in Armenien geht. "Das so genannte Dress Rehearsal ist die Generalprobe für das Team und die Hardware. Ein letztes Mal vor der Mission werden Experimente, Rover und Raumanzüge in Betrieb genommen und getestet", erklärt Gernot Grömer. "Die Tage in Wien tragen maßgeblich zum Erfolg der Mission bei und wir danken Gebrüder Weiss für die erweiterte Unterstützung und die wertvolle Partnerschaft."Das Dress Rehearsal ist eine einmalige Gelegenheit, die Astronauten und die spannenden Experimente hautnah zu erleben. So sind am letzten Januarwochenende auch Journalisten und Mitarbeiter dazu eingeladen, die Welt der Raumfahrt zu erkunden. Im Anschluss an das Event wird das sensible Equipment verladen und verschickt. Franco Ravazzolo, Abteilungsleiter Projects & Break Bulk bei Gebrüder Weiss, bringt die Ware per Lkw auf den Weg nach Armenien. Vor Ort warten dann die Kollegen aus Jerewan, um das wertvolle Stück Zukunft in Empfang zu nehmen. Missionsbeginn ist am 07. März 2024.Space Talk - Tauchen auch Sie in die Welt der Raumfahrt einDie Mars Mission ist ein Aufbruch in neue Welten, ein Neuanfang. Gleichzeitig sind Weltraumtechnologien bereits heute integraler Bestandteil unseres Lebens. Wir finden sie in Bankomat und Zapfsäule, bei jeder Wettervorhersage oder in der Krebsvorsorge wieder. "Der Mensch, der den Mars zum ersten Mal betreten wird, ist bereits im Schulalter", sagte Gernot Grömer in einem Interview, das GW-Kommunikationsleiter Frank Haas kürzlich mit ihm führte. Wer mehr über die Geheimnisse des Roten Planeten und unseren Weg dorthin erfahren möchte, sollte sich den "Space Talk" auf ATLAS Digital (https://gw-atlas.com/) unbedingt ansehen.Pressekontakt:Gebrüder Weiss UnternehmenskommunikationMerlin Herrmannpress@gw-world.comBundesstraße 110, A-6923 Lauterach+43.5574.696.2169https://www.gw-world.com/newsroomOriginal-Content von: Gebrüder Weiss, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35818/5655077