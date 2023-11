Mit dem plötzlichen Ende der Pläne für eine Ausgliederung der Cloud-Sparte hat Alibaba für ein Beben an den Märkten gesorgt, was dem eigenen Aktienkurs alles andere als einen Gefallen getan hat. Am Montag gab es wieder leichte Zugewinne zu sehen. Doch von einer Trendwende kann noch lange nicht die Rede sein.Anzeige:Mittlerweile haben auch die Analysten auf das Geschehen reagiert, und das mehrheitlich negativ. Moniert wird hauptsächlich, dass Alibaba (US01609W1027) mit der plötzlichen Kehrtwende viel Vertrauen verspielt habe. Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...