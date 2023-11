Lech am Arlberg (ots) -Hochkarätiger Auftakt beim Europäischen Mediengipfel in Lech - am 30.11. wird neben Josef "Yossi" Beilin auch Selenskyj-Berater Mikhailo Podoljak zu Wort kommen.Beilin war in der Regierung von Ministerpräsident Jitzchak Rabin stellvertretender Außenminister. Nach dessen Ermordung 1995 wurde Beilin Außenminister. Er war ein enger Vertrauter von Ministerpräsident Schimon Peres. Beilin setzt sich bis heute für den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern ein und wird in Lech aus seiner Sicht die Lage im Nahen Osten beleuchten. "Die dramatische Situation, in der sich die Welt derzeit befindet, wollen wir fundiert reflektieren", betonen Ivo Mijnssen, Präsident der Auslandspresse in Wien und Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, sowie Stefan Kröll, Geschäftsführer der ProMedia und Initiator, die gemeinsam mit Lech Zürs Tourismus die Veranstaltung seit mittlerweile 15 Jahren organisieren.Analysen zu Nahost und Ukraine aus erster HandZusammen mit Susanne Glass (Redaktionsleiterin Ausland und politischer Hintergrund des Bayerischen Rundfunks), Alexandra Föderl-Schmid (stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung) und ORF-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter wird Mijnssen dazu auch mit Selenskyj-Berater Mikhailo Podoljak (via Live-Schalte) und Andreas Reinicke (Direktor des deutschen Orient-Instituts, Berlin) sowie Othmar Karas (Vizepräsident des Europäischen Parlaments) sprechen. Zudem wird Harald Welzer, einer der bekanntesten und streitbarsten Soziologen unserer Zeit, unter dem Titel "Zeiten(w)ende" die aktuellen Verwerfungen in Politik, Wirtschaft, Medien pointiert offenlegen und davon mögliche Konsequenzen für unsere Gesellschaft ableiten.Medienakademie, Stipendienprogramm & Uni-PanelDie internationale Medienakademie zählt seit Jahren zum festen Bestandteil des Mediengipfels in Lech am Arlberg, der als europapolitische Plattform internationalen Rufes genießt. Zehn Nachwuchsjournalist:innen aus Österreich bekommen hier die Möglichkeit, wertvolle Praxiserfahrungen unter Echtzeitbedingungen zu sammeln. Die Teilnehmer:innen begleiten den Europäischen Mediengipfel vor Ort und berichten mehrere Tage live von den Diskussionsrunden.Unter der Schirmherrschaft des EU-Parlaments und Othmar Karas, EP-Vizepräsident, bietet der Mediengipfel ein EU-Stipendienprogramm. Die Stipendiat:innen erhalten die Möglichkeit mit Meinungsmachern, Politikern, Stakeholdern und Wirtschaftstreibenden persönlich zu diskutieren.Dank eines Stipendien-Programms des Förderkreises "1669" - Wissenschafft Gesellschaft" gestalten zehn Masterstudierende der Universität Innsbruck ein eigenes Panel zum Thema "Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen für Politik, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft?"Das detaillierte Programm mit allen Speakern und Programmpunkten finden Sie hier (http://www.mediengipfel.at)Publikumsevent: Talkshowlegende Harald Schmidt bestreitet das EMG-FinaleMit einem besonderen Abend wird am 2. Dezember 2023 ab 17 Uhr im Hotel Gasthof Post der Europäische Mediengipfel Lech zu Ende gehen. Erstmals seit Bestehen wird im Rahmen des EMG ein exklusives Publikumsevent angeboten, für das es 120 Tickets gibt. Talkshowlegende Harald Schmidt und sein Freund und Theatermacher Hakon Hirzenberger werden dabei Tagesaktualitäten, Banalitäten, Schlagzeilen und unseren Alltag auf ihre unnachahmliche Art und Weise betrachten. Die Karten für diesen einzigartigen Event sind ebenfalls exklusiv auf der EMG-Website www.mediengipfel.at erhältlich.Wer sich für die aktuellen Entwicklungen interessiert und die spannenden Diskussionen vor Ort erleben und beim Mediengipfel persönlich dabei sein möchte, kann für den dreitägigen Event oder einzelne Tage Restkarten erwerben. Preise und Anmeldungen hier (https://www.mediengipfel.at/at/anmeldung/)Pressekontakt:Mag. Sabine Frühauf-AignerProMediaBrunecker Str. 16020 Innsbruckt: +43 512 214004-14m: +43 664 8549380www.newsroom.prsabine.fruehauf@pro.mediaOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132610/5655160