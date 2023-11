© Foto: Jonas Güttler/dpa



Die Essener schreiben 1,8 Milliarden Euro auf das Stahlgeschäft ab und rücken damit einer Lösung für die verlustbringenden Sparte ein Stückchen näher. Anleger feiern die Entscheidung.Die Thyssenkrupp-Aktie startet am Mittwoch mit einem dicken Plus von sieben Prozent in den Handel. Der Gewinn folgt auf die Ankündigung des Unternehmens, weitere 1,8 Milliarden Euro auf sein problembehaftetes Stahlgeschäft abzuschreiben. Diese Maßnahme erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der deutsche Industriekonzern Teile des Geschäftsbereichs endlich abstoßen kann. Seit Jahren versucht Thyssenkrupp, sein defizitäres Stahlgeschäft entweder abzuspalten oder zu verkaufen. Verhandlungen über den Verkauf der …