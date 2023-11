Unterföhring (ots) -22. November 2023. Nach der WM ist vor der WM: Nur drei Tage nach dem Finale der PDC World Darts Championship tritt der neue Weltmeister auf ProSieben bei der "Promi-Darts-WM" an - und kann im neuen Jahr seinen zweiten Titel gewinnen.ProSieben zeigt den neuen Weltmeister und die Darts-Elite am Samstag, 6. Januar 2024, ab 20:15 Uhr, live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf. Jeweils sechs Prominente spielen an der Seite von sechs Weltklasse-Darts-Profis im 501-Modus um den WM-Titel. Christian Düren moderiert den Wettkampf. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Wer live dabei sein möchte, kann sich ab sofort unter https://myshow.de/formats/prosieben-promi-darts-wm (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyshow.de%2Fformats%2Fprosieben-promi-darts-wm&data=05%7C01%7CKatrin.Dietz%40seven.one%7Cd4ffd19cd5cc4f4f7c0608dbeabaa17c%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C1%7C0%7C638361859520862179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DREL8gzgpmvbPKhQQrI3z%2FI%2B44RrPRl5SUZcLnMv5Yc%3D&reserved=0) Tickets sichern. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH."Die Promi-Darts-WM 2024" am 6. Januar 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: PromiDartsPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5655182