Nürnberg (ots) -Bei der Nürnberger UmweltBank gibt es eine Veränderung in der Geschäftsleitung. Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, scheidet zum 31.12.2023 aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat der Bank strebt eine schnelle Nachbesetzung der Position an. Bis dahin übernimmt Vorstandsmitglied Heike Schmitz übergangsweise das Amt der Sprecherin.Die Amtsniederlegung von Jürgen Koppmann erfolgt im besten freundschaftlichen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und den weiteren Vorstandsmitgliedern. Jürgen Koppmann war zuletzt seit 1.12.2017 im Vorstand der Bank tätig, nachdem er bereits seit 1996 die UmweltBank mit aufgebaut hatte, dabei von 2002 bis 2014 schon einmal als Vorstandmitglied."Es war mir eine Ehre und eine Freude, so lange Zeit für die UmweltBank tätig zu sein. Die grüne Bank ist ein einzigartiges Unternehmen mit tollen Menschen. Weil aber sowohl ich selbst als auch die Bank Veränderung brauchen, mache ich den Weg frei für eine frische Kraft", kommentiert Jürgen Koppmann seinen Amtsverzicht.Dr. Michael Kemmer, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, würdigt die Leistungen Koppmanns für die Bank: "Jürgen Koppmann war über viele Jahre tragende und treibende Kraft der UmweltBank und Identifikationsfigur für die Mitarbeitenden. Er hat die UmweltBank maßgeblich mit aufgebaut und in den letzten Jahren ihre Erneuerung eingeleitet. Der von ihm verantwortete Wechsel des Kernbanksystems im Oktober 2023 war ein Meilenstein. Der Aufsichtsrat dankt Jürgen Koppmann für sein stets großes und uneigennütziges Engagement im Interesse der Bank, ihrer Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre. Wir wünschen ihm für den weiteren Lebensweg alles Gute".Die neue Interims-Vorstandsprecherin Heike Schmitz ist seit 1. Februar 2021 für die UmweltBank tätig, zunächst als Generalbevollmächtigte und seit August 2022 als Vorstandsmitglied. Zuvor war sie viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der comdirect bank und in der Sparkassen-Finanzgruppe tätig. Weiteres Vorstandsmitglied ist Goran Basic, der bereits seit 1999 für die UmweltBank arbeitet und im Juli 2014 in den Vorstand berufen wurde.Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren rund 350 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank über 130.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungen an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.