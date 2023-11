Binance gibt in den USA Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zu und wird eine Milliardenstrafe zahlen.Seattle - Die Kryptowährungsbörse Binance gibt in den USA Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zu und wird eine Milliardenstrafe zahlen. Gründer und Chef Changpeng Zhao muss das Unternehmen für drei Jahre verlassen, wie aus am Dienstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Er zahlt zudem 50 Millionen Dollar. Für Binance werden insgesamt rund 4,3 Milliarden Dollar fällig.

