BERLIN (dpa-AFX) - Nun wohl ohne "Geld und Verstand": Das Bundesfinanzministerium hat an seinem Sitz in Berlin eine Spruchtafel, die für den Bundeshaushalt wirbt, verhüllt. Am Mittwoch war an der Stelle lediglich eine große schwarze Fläche zu sehen - das Plakat mit der Aufschrift "Mit Geld und Verstand. Schulden bremsen, Chancen schaffen. Unser Bundeshaushalt." war mit einem Tuch in der Trauerfarbe Schwarz komplett abgedeckt.

Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche klafft eine große Lücke im Bundeshaushalt. Das Karlsruher Gericht hatte eine Umwidmung von Krediten von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt./mee/DP/men