Unterföhring (ots) -Perfektes Abnehm-Programm! Am Montag, 8. Januar 2024, startet "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" in der Prime Time in SAT.1. Mit einem vollkommen neuen Twist: 2024 tritt erstmals Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss mit ihrem eigenen Team gegen die Kilokämpfer von TBL-Trainerlegende Ramin Abtin an. In insgesamt zehn Episoden kämpfen 23 Kandidaten und Kandidatinnen um den Titel "The Biggest Loser 2024" und eine Siegprämie von 50.000 Euro. Mögen die Spiele beginnen...SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "'The Biggest Loser' ist eine große etablierte SAT.1-Marke mit vielen treuen Fans. Zum Start ins Jahr 2024 zeigt SAT.1 die Abnehm-Show um Christine Theiss und Ramin Abtin deshalb in der Prime Time."Produziert wird "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1."The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" - ab 8. Januar 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.