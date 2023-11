Mit einem Kursanstieg von fast 200% seit Jahresbeginn gehört Redcare Pharmacy zu den Top-Performern im deutschen MDAX. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Neben einer schrittweisen Verbesserung des operativen Geschäfts und der wegweisenden Akquisition des Schweizer Unternehmens MediService ist es vor allem der Hype um das Thema elektronisches Rezept in Deutschland (eRx), der den Aktienkurs in den letzten Monaten beflügelt hat. Mit dem jüngsten Kursanstieg über die 120,00-Euro-Marke seit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen sehen die Analysten von AlsterResearch das zukünftige Potenzial jedoch mehr als eingepreist. Vielmehr sehen die Analysten auf dem aktuellen Kursniveau ein erhöhtes Rückschlagsrisiko, nicht zuletzt aufgrund der bereits ambitionierten Markterwartungen für die operative Entwicklung in den kommenden Jahren. Bei unverändertem Kursziel stufen die Analysten von AlsterResearch die Aktie nun mit HALTEN ein (zuvor: KAUFEN).





