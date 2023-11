Mit einem bevorstehenden Update will Microsoft eine neue Funktion in Copilot integrieren, die das Vorlesen von Artikeln ermöglicht. Nicht die einzige Neuerung, die User:innen erwartet. Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft bekannt gegeben, Bing Chat als Chatbot-Funktion seiner Suchmaschine in Copilot umzubenennen. Und mit dem Start unter neuem Namen sollen noch weitere Neuerungen einhergehen. Laut Windows Latest steht bereits ein Update in den Startlöchern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...