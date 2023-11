Berlin (ots/PRNewswire) -- British Airways hat herausgefunden, dass der wichtigste Neujahresvorsatz der deutschen im nächsten Jahr ist, mehr zu reisen - noch vor regelmäßigem Sport und Abnehmen.- Die Region, die die Deutschen im nächsten Jahr am häufigsten besuchen wollen, sind die USA (39 %), wobei Film- und Fernsehdrehorte den größten Einfluss auf ihre Reisepläne für das neue Jahr haben (29 %).- Für alle, die ihre Reisevorsätze in die Tat umsetzen möchten, hat British Airways heute seinen Black Friday Sale (https://www.britishairways.com/de-de/offers/special-offers) mit Einsparungen von bis zu 300 Euro bei Flügen und Reisen gestartet.Träumen Sie von Ihrem nächsten Reiseabenteuer oder planen Sie, das nächste Jahr näher an der Heimat zu verbringen? British Airways hat heute die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage bekannt gegeben, aus der hervorgeht, dass mehr als ein Viertel der Deutschen (26 %) im Jahr 2024 mehr reisen wollen, wobei kürzere, aber häufigere Auslandsreisen auf der Agenda stehen.Für mehr als ein Viertel (27 %) der Deutschen wird das Jahr 2024 das Jahr sein, in dem sie neue Reiseziele von ihrer "Muss-ich-besuchen"-Liste abhaken, und ein Drittel (33 %) sagt, dass sie sich vorgenommen haben, seit der Pandemie mehr zu reisen. Jeder Vierte (23 %) will die Gunst der Stunde nutzen, neue Wege beschreiten und seine Reisepläne nicht aufschieben. Vier von zehn (39 %) Deutschen planen, in die USA zu reisen, während 22 % Asien als Reiseziel für das nächste Jahr ins Auge gefasst haben.Dank des Black Friday Sales von British Airways können Reisende heute ihre Wunschliste wahr werden lassen und dabei bis zu 300 Euro sparen. Das Angebot umfasst eine Reihe von verlockenden Reisezielen von Los Angeles und New York bis zu Las Vegas and Nashville, und es gibt Rabatte auf Flüge für Reisedaten bis zum 14. Mai 2024 in World Traveller (Economy) und ganzjährig in Club World (Business).Colm Lacy, Chief Commercial Officer von British Airways, sagte: "Es gibt nichts aufregenderes als die Planung des nächsten Urlaubs oder das lang ersehnte Wiedersehen mit Freunden und Familie - und unser großartiger Black Friday Sale ist der perfekte Zeitpunkt, um diese Traumreise zu buchen. Mit unserem umfangreichen globalen Netzwerk und unseren besten Angeboten gibt es für deutsche Reisende eine riesige Auswahl an Möglichkeiten, um im nächsten Jahr den Urlaub zu machen, den sie verdient haben."Nach dem weltweiten Erfolg beliebter Serien, die in Sizilien, Bath und Windsor spielen, haben Film- und Fernsehschauplätze den größten Einfluss auf die Reiseplanung der Deutschen (29 %)*. Und da die europäischen Städte im nächsten Jahr Gastgeber eines Sportsommers sein werden, gab ein Drittel (34 %) der Befragten an, dass sie auf ihrer Reise ein großes Sport- oder Unterhaltungsereignis besuchen wollen.Auch das Thema Essen ist für deutsche Urlauber im Jahr 2024 von großer Bedeutung: Mehr als ein Viertel der Reisenden (28 %) möchte sich kulinarischen Erlebnissen, Kochkursen und kulinarischen Touren hingeben. An Bord können British Airways-Kunden "Best of British"-Menüs genießen, die saisonale Zutaten mit britischer Herkunft hervorheben.Die Umfrage ergab auch, dass das Wohlbefinden bei denjenigen, die einen Urlaub für das neue Jahr planen, eine große Rolle spielt. 32 % der Deutschen wollen sich mehr auf Entspannung und Erholung konzentrieren, und "Quality Me Time" hat für sie oberste Priorität für den perfekten Urlaub (34 %). Die Ergebnisse spiegeln die Ergebnisse des British Airways Travel Trends Report 2023 (https://mediacentre.britishairways.com/js/ckfinder/userfiles/86/files/BAH-Travel-Report-June2023%20(2).pdf) wider, in dem 63 % der Verbraucher angaben, dass sie sich im Urlaub vor allem etwas Gutes tun. Dem Bericht zufolge planen mehr als die Hälfte der Generation Z und der Millennials, dieses Jahr einen Pauschalurlaub zu buchen, und 40 % der Verbraucher assoziieren "All-Inclusive" mit Luxus.*Die Deutschen haben die Netflix-Serie "The Crown" zur besten TV-Inspiration für einen Besuch im Vereinigten Königreich gewählt.Informationen zu dieser UmfrageAlle Zahlen stammen, sofern nicht anders angegeben, von Research Now. Der Gesamtumfang der Stichprobe betrug 2.000 Erwachsene. Die Feldarbeit wurde im Oktober 2023 durchgeführt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. 