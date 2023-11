Mladá Boleslav (ots) -› Print- und Online-Leser des Fachmagazins Auto Zeitung wählen Škoda zum zehnten Mal in Folge zur 'Besten Importmarke'› Batterieelektrischer Škoda Enyaq gewinnt Importwertung als 'Bestes Elektro-SUV bis 50.000 Euro'› Kompakter Škoda Kamiq geht als 'Bestes SUV bis 30.000 Euro' in der Importwertung hervor› Škoda Superb siegt mit mehr als einem Drittel der Stimmen in der Import-MittelklasseBei der diesjährigen Auto Trophy haben Leser und Online-Nutzer des Fachmagazins Auto Zeitung vier Trophäen an Škoda vergeben. Zum zehnten Mal in Folge wählten sie Škoda zur 'Besten Importmarke'. Der Škoda Enyaq wurde als 'Bestes Elektro-SUV bis 50.000 Euro' unter den Importmodellen ausgezeichnet, der Škoda Superb führt die 'Mittelklasse' als Importsieger an. Der Škoda Kamiq gewann als 'Bestes SUV bis 30.000 Euro' die Importklasse seiner Kategorie.Uebersicht END#Škoda gewinnt vier Titel bei der diesjährigen Auto Trophy. Die Print- und Online-Nutzer der Auto Zeitung wählten den tschechischen Hersteller erneut zur,Besten Importmarke'. Mit 12,1 Prozent sichert sich Škoda diesen Titel seit 2014 bereits zum zehnten Mal in Folge. Die Marke ist hierzulande seit 14 Jahren stärkster Importeur, zudem ist Deutschland aktuell der größte Absatzmarkt für Škoda.Bei den 'Besten Elektro-SUV bis 50.000 Euro' entschied sich mehr als jeder fünfte Teilnehmer bei den Importmodellen für den batterieelektrischen Škoda Enyaq. Die 22,1 Prozent in der Lesergunst spiegeln sich auch in der Zulassungsstatistik wider: Im Oktober 2023 setzte sich der Enyaq erstmals an die Spitze der Neuzulassungen aller Elektrofahrzeuge (https://www.skoda-media.de/press/detail/4219) in Deutschland. Seit dem Produktionsstart der aufgewerteten Enyaq-Baureihe punktet das meistverkaufte Škoda Elektrofahrzeug mit verbesserter Performance, kürzeren Ladezeiten und höherer Reichweite.Der Škoda Kamiq ging mit 16,8 Prozent der Stimmen als Sieger bei den 'Besten SUV bis 30.000 Euro - Import' aus der Leserwahl hervor. Zum aktuellen Modelljahr hatte Škoda das Crossover-Modell umfassend aufgewertet. Das nachgeschärfte Design unterstreicht den robusten Auftritt im SUV-Stil. Optionale TOP LED-Matrixscheinwerfer und der vermehrte Einsatz von recycelten und natürlichen Materialien im Interieur sind weitere Merkmale des aktuellen Kamiq.Ein besonders deutliches Ergebnis in der Kategorie 'Mittelklasse Import' erzielte das Markenflaggschiff Superb: Mit 34,5 Prozent erwies sich der geräumige Allrounder als das mit Abstand beliebteste Modell. Der kürzlich vorgestellte Nachfolger hebt die bewährten Qualitäten des Superb auf ein neues Level. Die vierte Modellgeneration begeistert mit geschärftem Design, mehr Platzangebot und Komfort und weiterentwickelten Technologien. Beim neuen Škoda Superb haben Kunden die Wahl zwischen einer Kombivariante inklusive einer Plug-in-Hybridversion mit einer elektrischen Reichweite von über 100 Kilometern und einer Limousine.Mehr als 9.300 Print- und Online-Leser der Auto Zeitung haben sich an der 34. Ausgabe der Leserwahl Auto Trophy beteiligt. Dabei konnten sie in 14 Fahrzeugkategorien ihre bevorzugten Modelle in Gesamt- und Importwertung wählen. In vier markenbezogenen Kategorien ging es zudem um die bevorzugten Hersteller.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5655329