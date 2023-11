DJ Aurubis erzielt Vorsteuergewinn am oberen Ende der Prognosespanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis hat im Geschäftsjahr 2022/23 einen operativen Gewinn am oberen Ende seiner Prognosespanne erzielt.

Auf Basis vorläufiger Zahlen lag das operative Ergebnis vor Steuern in den zwölf Monaten per Ende September bei 349 Millionen Euro, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Das ist zwar wegen der gemeldeten Diebstahl- und Betrugsfälle ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis von 532 Millionen Euro. Zuletzt hatte der Konzern aber einen Vorsteuergewinn in der Spanne von 310 bis 350 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Die operative Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) lag im Berichtszeitraum bei 11,3 (Vorjahr: 19,0) Prozent und damit ebenfalls am oberen Ende der Prognosespanne von 8 bis 12 Prozent. Belastet wurde das Ergebnis von Edelmetall-Diebstählen, über die Aurubis im Juni und August berichtet hatte und wegen derer der Konzern seine Prognose zunächst zurücknahm und dann gesenkt hatte. Im September bezifferte der Konzern die Belastung des operativen Vorsteuerergebnisses durch den entstandenen Schaden auf 185 Millionen Euro. Vor Bekanntwerden der Diebstähle war der Konzern von einem Vorsteuerergebnis zwischen 450 und 550 Millionen Euro ausgegangen.

Weitere Details dazu sollen bei der Vorlage der finalen Geschäftszahlen am 20. Dezember veröffentlicht werden. Diese sollten ursprünglich bereits am 6. Dezember vorgelegt werden. Anlass für die Verschiebung des Termins sei ein erhöhter Zeitaufwand aus der Aufarbeitung der gegen Aurubis gerichteten kriminellen Handlungen im Rahmen der Abschlusserstellung und -prüfung, teilte der Konzern weiter mit.

