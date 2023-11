WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich zuletzt trotz gestiegener Zinsen überraschend deutlich verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der vergangenen Woche um 24 000 auf 209 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Der Rückgang ist stärker als erwartet ausgefallen. Analysten hatten im Schnitt mit 227 000 Anträgen gerechnet.

Wegen des "Thanksgiving"-Feiertags am Donnerstag wurde die Veröffentlichung der Daten um einen Tag vorverlegt. Wie aus den Daten weiter hervorgeht, wurde die Zahl der Erstanträge in der Woche zuvor leicht um 2000 auf 233 000 nach oben revidiert.

Die Erstanträge auf Arbeitshilfe bleiben auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deutet die jüngste Entwicklung der Hilfsanträge weiter auf einen Stellenaufbau in der größten Volkswirtschaft der Welt hin. Die US-Notenbank Fed sei daher "gut beraten, nicht voreilig in den Zinssenkungsmodus überzugehen".

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank. Eine niedrige Arbeitslosigkeit spricht für steigende Löhne, was die Inflation zusätzlich antreiben kann.

Zuletzt hatte die Fed ihre Leitzinsen im Juli angehoben und sie seitdem in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten. An den Finanzmärkten werden derzeit keine weiteren Erhöhungen erwartet. Vielmehr wird damit gerechnet, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten weiter abschwächt und die Notenbank die Zinsen im nächsten Jahr wieder senken könnte./jkr/jsl/jha/