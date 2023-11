Emittent / Herausgeber: PRECISIS GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Heidelberg, 22. November 2023 - Wir freuen uns außerordentlich, verkünden zu können, dass die PRECISIS GmbH nicht nur nominiert wurde, sondern den begehrten Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg 2023 am 21. November 2023 gewonnen hat. Diese Anerkennung erfüllt uns mit großem Stolz und bestärkt unser Engagement, die Grenzen der medizinischen Technologie auszuloten. Mehr über den Preis erfahren Sie hier: https://wm.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=15828 Unsere Innovationsreise Epilepsie betrifft etwa 1 bis 3 Prozent der Bevölkerung [1] , und trotz medizinischer Eingriffe kämpfen etwa 30 Prozent der Patient:innen weiterhin mit Anfällen [2] . Als Antwort auf diese Herausforderung hat unser engagiertes Team bei der PRECISIS GmbH einen wegweisenden Neurostimulator entwickelt - einen effizienten Hirnschrittmacher, der darauf abzielt, die Symptombelastung für Epilepsiepatient:innen zu lindern bzw. zu beseitigen. Dieser einzigartige Stimulator wird direkt unter die Kopfhaut implantiert und ermöglicht präzise Hirnstimulation ohne direkten Kontakt zum Gehirn. Die Therapie ist über ein Tablet individuell anpassbar und programmierbar, was einen personalisierten Behandlungsansatz ermöglicht. Wichtig ist, dass die Patient:innen die Therapie ohne Stimulationsempfindungen erlebt. Die Feierlichkeiten Der Gewinn des Innovationspreises des Landes Baden-Württemberg 2023 ist für uns eine enorme Ehre. Dieser Sieg würdigt nicht nur unser Engagement für Innovation, sondern erkennt auch die potentiellen positive Auswirkungen unserer Technologie auf das Leben von Epilepsiepatient:innen an. Die Preisverleihung Die Gewinner wurden bei einer Zeremonie am 21. November 2023 bekannt gegeben, die vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg ausgerichtet wurde. Die Veranstaltung fand im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt, und wir haben uns sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Wir danken der geschätzten Jury von Herzen für die Anerkennung unserer Bemühungen. Bei der PRECISIS GmbH setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, einen bedeutenden Beitrag zu leisten, und dieser Sieg ist ein Zeugnis für das Engagement und die harte Arbeit unseres gesamten Teams.

