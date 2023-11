Teilen: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt kündigte am Mittwoch die Herbstprognose an und erklärte: "Wir werden in dieser Erklärung Schulden abbauen, Steuern senken und Arbeit belohnen." Weitere Zitate Wir werden die Unternehmenssteuern senken. Das Office for Budget Responsibility (OBR) sagt, dass die kombinierte Wirkung dieser Maßnahmen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...