Berlin (ots/PRNewswire) -Die Trip.com Group wurde zum Partner von "Nihao! China" ernannt, um Tourismus in China zu fördernAm 17. November hat die Trip.com Group eine Absichtserklärung mit einer Dauer von drei Jahren mit der China International Culture Association unterschrieben, um den Tourismus in China zu fördern.James Liang, Mitgründer und Vorsitzender der Trip.com Group, sowie Bo Sun, Chief Marketing Officer bei der Trip.com Group, waren bei der feierlichen Unterzeichnung anwesend.Die Kampagne "Nihao! China" wurde von der China International Culture Association ins Leben gerufen und zielt darauf ab, kulturellen Austausch zu fördern und Freundschaften zwischen China und Besuchern aus aller Welt entstehen zu lassen.Die China International Culture Association (CICA) und die Trip.com Group haben eine strategische Rahmenvereinbarung unterzeichnet, um die Kampagne "Nihao! China" umzusetzen. Dazu gehören das Filmen und Produzieren von Werbevideos für weltweite Zielgruppen und die Umsetzung der digitalen Kommunikationskampagne von "Nihao! China". Zusätzlich sieht die Rahmenvereinbarung die Erstellung einer Serviceplattform für Reisen nach China und die Organisation von Aktivitäten vor, denen beide Parteien zustimmen. Diese werden unter anderem bei der China International Tourism Fair, zum Sino-French Tourism Year, beim China-US Tourism High-Level Dialogue und der World Conference on Tourism Development stattfinden.Am 27. September verkündete der Staatsrat der Volksrepublik China einige Maßnahmen zur Förderung von Tourismus. Dazu gehören die Optimierung von Visa- und Zollregeln, die Erhöhung der Kapazität von internationalen Flügen und Flugrouten zu beliebten Reisezielen sowie die Verbesserung von Tourismusangeboten in China und von Informationsdiensten für ausländische Besucher. Es wird erwartet, dass dieses starke Bündnis und die aktualisierten Reisebedingungen zur weiteren Förderung der erstklassigen Internationalisierung von Tourismus in China führen.Als offizieller Partner werden die Trip.com Group und die China International Culture Association die Kampagne "Nihao! China" auf ihren Plattformen in unterschiedlichen Märkten bewerben. Ferner wird die Trip.com Group attraktive Inhalte erstellen, um spezifische Angebote und Services aufzuzeigen und um Chinas Position als besonderes und gastfreundliches Reiseziel mit reichhaltiger Geschichte und kulturellem Erbe zu betonen.Zusätzlich wird die Trip.com Group auch mit chinesischen Kulturzentren, Tourismusverbänden und anderen Organisationen zusammenarbeiten, um einzigartige Sehenswürdigkeiten, Erlebnisse und die Schönheit Chinas zu bewerben und vorzustellen.Im Laufe der nächsten drei Jahre plant die Trip.com Group in Plattformtechnologie, Marketing, Werbemaßnahmen und Produktintegration zu investieren, um die Entwicklung des Tourismus in China zu beschleunigen.James Liang führte aus: "Die Trip.com Group wird ihre technologische Expertise einsetzen, um den Zugang für Besucher in China zu erleichtern. Darüber hinaus werden wir unsere Ressourcen zur Tourismusförderung bündeln und dabei besondere Touristenattraktionen in China vorstellen, um Besucher aus aller Welt anzuziehen."Gemäß den Daten der Trip.com Group sind die Länder, aus denen die meisten Besucher nach China reisen (ohne Hongkong, Macau und Taiwan): Südkorea, die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Singapur, Australien, Malaysia, Kanada, Thailand, Großbritannien und Deutschland. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 gab es ein vierstelliges Wachstum der Besucherzahlen im Vergleich zur Vorjahresperiode 2022. Dies entspricht mehr als 60 % des Reiseniveaus vor der Pandemie.Nach der Wiedereröffnung der chinesischen Grenze Anfang des Jahres haben sich Buchungen im Zusammenhang mit China auf den Plattformen der Trip.com Group kontinuierlich gesteigert. Die Daten von Trip.com (ohne Hongkong, Macau und Taiwan) bestätigen den beachtlichen Anstieg dieser Buchungszahlen. Im Oktober 2023 gab es einen Anstieg der Flugbuchungen nach China um 98 % im Vergleich zum Vorjahr. Im September und August lag der Anstieg bei 58 % bzw. 89 %.Die zehn beliebtesten Städte für Reisende nach China (ohne Hongkong, Macau und Taiwan) waren Shenzhen und Shanghai, gefolgt von anderen Reisezielen wie Guangzhou, Peking, Zhuhai, Hangzhou, Foshan, Xiamen, Zhongshan und Chengdu. Interessant ist, dass 7 von 10 Hotelbuchungen von Touristen in China für Hotels in Shenzhen erfolgten. Auf Platz 2 und 3 der meistgebuchten Hotels sind zwei Hotels in Shanghai.Gemäß Trip.com wird die Nachfrage für Reisen nach China wahrscheinlich in Kürze steigen. Dies liegt darin begründet, dass die Regierung und die Reisebranche sich darum bemüht, Reisen nach China zu fördern. Die Regierung hat unter anderem den Prozess für die Visabewerbung für Touristen aus vielen Ländern vereinfacht und seit dem 1. November die Verpflichtung abgeschafft, bei Reisen nach China eine Gesundheitserklärung (Entry Health Declaration Card) auszufüllen. Die von Trip.com erhobenen Daten zeigen, dass sich die weltweiten Suchergebnisse für Reisen nach China vom 2. Quartal auf das 3. Quartal beachtlich um fast 40 % verbessert haben.Trip.com hat vor Kurzem einen Reiseführer für China veröffentlicht. Dieser umfangreiche Guide bietet Reiseinformationen wie Hotelreservierungen, Reisetipps, Transportmöglichkeiten, Zahlungsmethoden, Vorschläge für beliebte Reiseziele und vieles mehr. Den Guide können internationale Besucher nutzen, um die Schönheit von China besser zu entdecken. Seit dem Start des Angebotes im September haben bereits fast 100.000 Besucher aus dem Ausland den Guide genutzt.Auch Anbieter von elektronischen Bezahlsystemen haben in den vergangenen Monaten Maßnahmen implementiert, um die Zahlungsabwicklung zu vereinfachen und zu verbessern. Dank dieser Anbieter können internationale Reisende ihre Kreditkarten mit den in China verwendeten elektronischen Bezahlsystemen verknüpfen. Vor diesen Änderungen benötigten Reisende dafür ein lokales Bankkonto oder Bankkarte. Die Trip.com Group wird mit weiteren Unternehmen zusammenarbeiten, um den gesamten Tourismusprozess in China und das Erlebnis für Besucher aus dem Ausland zu verbessern.Die Trip.com Group glaubt fest daran, dass Reisen unterschiedliche Kulturen verbindet und das Verständnis zwischen Menschen verbessern kann. Deshalb ist die Trip.com Group fest davon überzeugt, dass China die Infrastruktur und die Strategie für Tourismus erweitern und optimieren kann, damit das Land für Reisende aus aller Welt noch attraktiver wird.Über die Trip.com GroupDie Trip.com Group ist ein führender Anbieter von Reisedienstleistungen und umfasst Trip.com, Ctrip, Skyscanner und Qunar. Auf allen Plattformen unterstützt die Trip.com Group Reisende auf der ganzen Welt dabei, informierte und günstige Buchungen für Reiseprodukte und Dienstleistungen zu tätigen. Die Partner der Group können ihre Angebote dank der umfangreichen Reiseinhalte und Ressourcen mit interessierten Reisenden verknüpfen. Dabei steht ihnen eine fortschrittliche Transaktionsplattform zur Verfügung, die aus Apps, Webseiten und einem rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice besteht. Die Trip.com Group wurde 1999 gegründet und ist seit 2003 im NASDAQ und seit 2021 im HKEX gelistet. Sie ist inzwischen eine der weltweit bekanntesten Reisegruppen und hat sich zur Mission gesetzt, "die perfekte Reise für eine bessere Welt zu gestalten". 