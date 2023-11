EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.11.2023 / 15:48 CET/CEST

Bekanntmachung Durchführung Rückkaufprogramm Essen, 22. November 2023, RWE Aktiengesellschaft Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Rückkauf Die RWE Aktiengesellschaft hat den durch Bekanntmachung vom 1. September 2023 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 15. November 2023 begonnen. Es wurden insgesamt 421.816 Aktien (ISIN DE0007037129), entsprechend 0,05671 % des Grundkapitals, zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 38,2568. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 16.137.338,58 (ohne Nebenkosten) erworben. Der Erwerb der Aktien diente einzig dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. c der Verordnung (EU) 596/2014 zu erfüllen. Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig von der RWE Aktiengesellschaft getroffen hat. Im Zeitraum vom 15. November 2023 bis zum 21. November 2023 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag: Datum: 15. November 2023 Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien: 84.363 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR): 38,1768 Aggregiertes Volumen (EUR): 3.220.709,38 Datum: 16. November 2023 Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien: 84.363 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR): 38,2923 Aggregiertes Volumen (EUR): 3.230.453,30 Datum: 17. November 2023 Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien: 84.363 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR): 38,4298 Aggregiertes Volumen (EUR): 3.242.053,22 Datum: 20. November 2023 Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien: 84.363 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR): 38,3293 Aggregiertes Volumen (EUR): 3.233.574,74 Datum: 21. November 2023 Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien: 84.364 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR): 38,0559 Aggregiertes Volumen (EUR): 3.210.547,95 Gesamt Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien: 421.816 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR): 38,2568 Aggregiertes Volumen (EUR): 16.137.338,58 Unter www.rwe.com sind die innerhalb eines Tages getätigten Einzelgeschäfte veröffentlicht. Essen, im November 2023 RWE Aktiengesellschaft Der Vorstand



