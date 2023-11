Bitcoin Wal scheffelt über 40 Million US-Dollar

Ein geschickter Investor hat durch die Preisentwicklung der letzten Monate eine Strategie verfolgt, die zu beeindruckenden Gewinnen geführt hat. Dabei handelt es sich um einen Bitcoin-Wal, der z.B. vor der Ankündigung wichtiger Maßnahmen des US-Justizministeriums zur Durchsetzung von Kryptowährungen alle seine 636 BTC (im Wert von 23,46 Millionen USD) verkauft hat.

A smart whale dumped all 636 $BTC($23.46M) before the US Department of Justice announced major crypto enforcement actions.



This whale made over $40M in $BTC by buying low and selling high.https://t.co/rh6YjsLlxL pic.twitter.com/qN0dQWf396 - Lookonchain (@lookonchain) November 21, 2023

Dieser clevere Investor konnte so über 40 Millionen USD verdienen, indem er Bitcoin zu niedrigeren Preisen erworben und zu höheren Preisen veräußert hat.

Chartausschnitt der BTC Kontostände des Wal, Quelle: www.bitinfocharts.com

Der betreffende Wal verzeichnet seine Hauptaktivitäten im Zeitraum von März 2023 bis November 2023. Während dieser Zeit gelangen ihm beträchtliche Gewinne durch lediglich 12 Transaktionen, wobei einige dieser Transaktionen bis zu 1.636 Bitcoin (entsprechend 27,7 Millionen US-Dollar) umfassten.

Nach einem bedeutenden Verkauf von 1.636 Bitcoin im März tätigte der Investor zwischen Mai und August 2023 mehrere Käufe und erwarb insgesamt rund 2.688 Bitcoin.

Erst am 17. November 2023 begann er mit dem Verkauf dieser Bestände und erzielte dabei einen beeindruckenden Gewinn von zusammengefasst rund 40 Millionen US-Dollar. Diese Investitionen und Transaktionen spiegeln seine geschickte Strategie wider, die es ihm ermöglichte, von den Marktbewegungen und der aktuellen Situation zu profitieren.

Tabelle mit Kontobewegungnen des Investors, Quelle: www.bitinfocharts.com

Was ist ein Krypto Wal?

In der Welt der Kryptowährungen wird der Begriff "Wal" verwendet, um auf große und einflussreiche Investoren oder Händler hinzuweisen, die beträchtliche Mengen an Kryptowährungen halten und handeln. Es gibt jedoch keine genaue festgelegte Schwelle, ab wann derjenige als "Wal" betrachtet wird. In der Regel handelt es sich bei Walen um Einzelpersonen oder Institutionen, die über beträchtliche finanzielle Ressourcen und eine erhebliche Menge an Kryptowährungen verfügen, oft im Millionen- oder sogar Milliardenbereich. Im Allgemeinen spricht man erst über Krypto Wale, wenn sie Kryptowährungen im Gegenwert von rund 20 Million Us-Dollar verwalten.

Aktuelle Zahlen:

Derzeit gibt es rund 2009 Bitcoin Wallets, welche mehr als 1.000 BTC (umgerechnet rd. 36 Millionen Dollar) halten. Die größte Bitcoin Wallet hält Bitcoin im Werte von über 9 Milliarden US-Doolar. (Quelle: https://bitinfocharts.com/)

Es ist wichtig zu beachten, dass das Vorhandensein von Walen im Kryptowährungsmarkt dazu führen kann, dass sie erheblichen Einfluss auf Preise und Marktdynamiken haben. Ihre großen Transaktionen können zu erheblichen Preisschwankungen führen und die Stimmung am Markt beeinflussen. Daher sind Wale oft Gegenstand intensiver Beobachtung und Analyse in der Kryptowährungsgemeinschaft.

Bitcoin ETF als Treiber

Die Aussicht auf eine mögliche Genehmigung mehrerer Bitcoin-ETF-Anträge hat sich positiv auf die Kursentwicklung von Bitcoin ausgewirkt. Auch die Analysten von Bloomberg sind zuversichtlich und schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung im Januar auf 90 Prozent. Auch Mike Belshe, CEO von BitGo, äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Gespräche zwischen Unternehmen, die einen Bitcoin-Spot-ETF beantragen, und der US-Börsenaufsicht SEC.

Er sieht die Zulassung in greifbarer Nähe, weist jedoch darauf hin, dass es noch Herausforderungen zu bewältigen gibt. Belshe betont die Notwendigkeit einer verbesserten Marktstruktur, bevor die SEC eine endgültige Genehmigung erteilt. Er erwartet, dass es wahrscheinlich weitere ETF-Ablehnungen geben wird, bevor eine positive Entscheidung getroffen wird. Ein wichtiger Punkt für die Genehmigung ist die Trennung von Kryptobörsen und Verwahrern, wie von der SEC gefordert.

Inmitten der steigenden Erwartungen und des Optimismus im Kryptomarkt bezüglich der möglichen Zulassung von Bitcoin ETFs durch die SEC, rückt ein weiteres spannendes Projekt in den Fokus: der Bitcoin ETF Token (BTCETF).

Dieser innovative ERC-20 Token verfolgt das Ziel, die Begeisterung und das Potenzial rund um die bevorstehenden Bitcoin ETF-Zulassungen zu nutzen. Der BTCETF Token ist direkt an die Ereignisse und Entwicklungen im Zusammenhang mit den Bitcoin ETFs gekoppelt, was ihn zu einem attraktiven Instrument für Investoren macht, die auf der Suche nach neuen Möglichkeiten im aufregenden Umfeld der Kryptowährungen sind.

Bitcoin ETF Token kennenlernen

Der BTCETF Token bietet Anlegern die Möglichkeit, direkt von der Aufregung und den Marktveränderungen zu profitieren, die mit der Einführung solcher ETFs einhergehen könnten. Damit hängt er nicht direkt am Bitcoin Kurs, wie es etwa ein ETF tut.

Die Bitcoin ETF Token Community hat die News immer im Überblick, Quelle:www.btcetftoken.com

Ein interessanter Aspekt des BTCETF-Tokens ist sein sogenannter "Burn-Mechanismus". Bei Erreichen bestimmter Meilensteine in Bezug auf die Entwicklung von Bitcoin ETFs wird ein Teil der Gesamtmenge der BTCETF-Tokens dauerhaft vernichtet ("geburnt"), was die Gesamtanzahl der im Umlauf befindlichen Tokens reduziert. Diese Verknappung kann potenziell den Wert der verbleibenden Tokens für die Halter steigern. Bitcoin ETF Token Homepage besuchen

Zusätzlich bietet der BTCETF Token eine Staking-Funktion. Dies bedeutet, dass Inhaber des Tokens ihre Anteile "staken" oder einschließen können, um passive Einnahmen in Form von Staking-Belohnungen zu generieren. Dieser Prozess fördert nicht nur die langfristige Bindung und das Engagement der Anleger, sondern trägt auch zur Sicherheit und Stabilität des Netzwerks bei.

BTC ETF Token staking Überblick, Quelle: www.btcetftoken.com

Insgesamt stellt der BTCETF-Token eine innovative und spekulative Anlageoption dar, die es Anlegern ermöglicht, am Potenzial und der Dynamik des sich entwickelnden Marktes für Bitcoin ETFs teilzuhaben. In nur 2 Wochen hat dieser neuartige Coin bereits 1,3 Millionen Us-Dollar eingesammelt, was zeigt, dass das Interesse an dem Thema sehr groß ist und man von einer kurzen Presale Phase ausgehen sollte.

Zum Bitcoin ETF Token Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.