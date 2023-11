Frankfurter Rundschau (ots) -Für die Angehörigen der Geiseln beginnt nun das große Bangen: Ist mein Kind unter den Auserwählten? Das Ziel der israelischen Regierung, alle Kinder aus der Hamas-Gewalt zu befreien, wurde verfehlt. Nur rund 30 der 40 minderjährigen Geiseln sind Teil des Deals. Die Hamas gibt vor, keinen Zugriff auf die übrigen Kinder und Jugendlichen zu haben, da sie sich in den Händen anderer Terrorgruppen befänden. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Mindestens ebenso wahrscheinlich ist, dass die Hamas die Kinder als Faustpfand behält, um am Ende der Waffenruhe sagen zu können: Gebt uns noch zwei, drei Tage, und ihr bekommt auch die anderen Kinder.Mit jedem zusätzlichen Tag der Waffenruhe verschafft sich die Hamas jedoch einen taktischen Vorteil, der den Krieg verlängern und weitere israelische Soldat:innen und palästinensische Zivilist:innen das Leben kosten könnte.Israel geht nicht naiv in diese Vereinbarung. Die Kritik an dem Deal ist massiv, aber alle wissen: Dieser Deal ist besser als gar kein Übereinkommen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5655529