Tagesausblick für 23.11.: DAX nähert sich 16.000 Punktemarke. Öl bricht ein.

Der DAX® hangelte sich heute im Tagesverlauf leicht nach oben. Die 16.000 Punktemarke wurde jedoch knapp verpasst. Unterstützung kam von der positiven Eröffnung an der Wall Street. Mit Blick auf den feiertagsbedingt eingeschränken Handel in den USA in den zweiten Wochenhälfte, ist mit einem ruhigen Wochenausklang zu rechnen.

Das Bild an den Anleihemärkte blieb unverändert. Die Renditen europäischer Staatspapier gaben heute erneut leicht nach. In den USA pendelten die Renditen zur Eröffnung um den Schlusskurs von gestern. Die gestrige Veröffentlichung des Fed-Protokoll offenbarte keine großen Überraschungen. Bei den Edelmetallen zeigten sich derweil Gewinnmitnahmen nach der Rally der zurückliegenden Tage. Dabei sank der Goldpreis zurück unter die 2.000 US-Dollarmarke. Der Ölpreis knickte derweil ein nachdem die OPEC+ Staaten überraschend ihre für Sonntag geplantes Treffen verschoben haben. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank dabei unter 79 US-Dollar. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future sank unter die Marke von 110 Cents pro Megawatt.

Unternehmen im Fokus

Fresenius Medical Care erhöhte den Ausblick für das Gesamtjahr. HelloFresh sackte gestern auf das Vor-Coronaniveau von Herbst 2019. Nach der starken Performance der zurückliegenden Tage nahmen Anleger bei Hochtief heute Gewinne mit. Hugo Boss, Jungheinrich und Symrise profitierten von positiven Analystenkommentaren. Beiersdorf und SAP kratzten am Allzeithoch. Bei SMA Solar Technologies bahnt sich ein Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend an. ThyssenKrupp verbuchte nach Abschreibungen auf die Stahlsparte einen Milliardenverlust. Gespräche über ein mögliches Joint Venture der Sparte mit dem Energieunternehmen EPH sowie die geplante Rückkehr in die Gewinnzone im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 kamen bei den Investoren gut an.

Wichtige Termine:

France-Business confidence

Germany-PMI Flash

ECB board member Schnabel speaks

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.941/16.043/16.090/16.233 Punkte Unterstützungsmarken: 15.252/15.484/15.628/15.722/15.784/15.859 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap und pendelte sich im weiteren Verlauf zwischen 15.930 und knapp 16.000 Punkte ein. Mit dem Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.941 Punkte eröffnete sich weiteres Potenzial bis 16.043/16.090 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 15.859 Punkten. Rücksetzer unter 15.859 Punkte könnten eine kurzfristige Konsolidierung bis 15.784 oder gar 15.722 Punkte nach sich ziehen. Der kurzfristige Trend ist jedoch aufwärtsgerichtet. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 06.10.2023 -22.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.11.2018 - 22.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 235,23 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 281,041 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2023; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 17,88 12.723,081697 14.313,466909 5 Open End DAX® HC07KP 28,39 14.313,303548 15.109,123225 10 Open End DAX® HC07M8 16,93 14.843,377498 15.373,286075 15 Open End DAX® HC07KT 14,16 14.843,377498 15.373,286075 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2023; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,48 19.081,355314 17.491,878416 -5 Open End DAX® HC3TKP 3,36 17.491,133463 16.695,28689 -10 Open End DAX® HC8E7B 6,09 16.961,059513 16.430,17835 -15 Open End DAX® HC7FDA 7,45 16.537,000353 16.219,489946 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2023; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.