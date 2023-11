© Foto: picture alliance / Avalon | Gonzales Photo/Kim Matthai Leland



Nach Angaben der Goldmänner halten Hedgefonds ihre Wetten auf US-Aktien so hoch wie noch nie in den letzten 22 Jahren. Welche Aktien sind die Favoriten?Ein von Goldman Sachs erstellter Index, mit dem das Crowding bei Hedgefonds verfolgt werden kann, hat einem veröffentlichten Bericht zufolge ein Rekordhoch erreicht. Demnach hält der durchschnittliche Hedgefonds 70 Prozent des eigenen Long-Portfolios in den zehn größten Positionen. Die beliebtesten Positionen in Goldmans Liste sind nach wie vor Megacap-Technologiewerte wie Microsoft, Amazon und Meta Platforms. Eine Gruppe von sieben Tech-Unternehmen macht etwa 13 Prozent des durchschnittlichen Long-Portfolios eines Hedgefonds aus, was einer …