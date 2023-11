Leichte Kursgewinne verzeichnen zur Stunde die Titel im Dow Jones-Index . Derzeit liegt das Aktienbarometer mit 0,47 Prozent im Plus. Am Aktienmarkt in den USA zeigen sich die Börsenteilnehmer gegenwärtig überwiegend in Kauflaune. Der Dow Jones notiert um 0,47 Prozent besser als am vorherigen Handelstag.

