FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Freilassung der Hamas-Geiseln:

"Politisch betrachtet zahlt Israel wieder einen unverhältnismäßigen Preis. Die Anzahl der freizulassenden Häftlinge ist dreimal so hoch wie die der Geiseln. Die Hamas erhält zudem eine Waffenruhe von vier Tagen, die sie militärlogistisch nutzen wird. Israel bietet seinen Feinden damit auch in Zukunft hohe Anreize zu Geiselnahmen. Andererseits zeichnet es eine Demokratie aus, dass sie viel tut und viel gibt für ihre Bürger und sie nicht als Schutzschilde betrachtet wie die Hamas. Dass die Waffenruhe der geplagten und ebenfalls unschuldigen Zivilbevölkerung in Gaza eine Verschnaufpause gönnt, ist sehr zu begrüßen und wird die Versorgung hoffentlich verbessern. Die große Frage lautet, ob der Krieg nach der Waffenruhe so fortgeführt werden kann, wie sich das die israelische Führung vorgenommen hat."/yyzz/DP/ngu