Nvidia Aktie: Anleger machen nach Quartalszahlen Kasse - China-Geschäft trübt Stimmung

Trotz eines starken Quartalsberichts haben Anleger zur Wochenmitte bei den Anteilsscheinen von NVIDIA Kasse gemacht. Offensichtlich gefiel Börsianern nicht das China-Geschäft. Angesichts ausgeweiteter Lieferbeschränkungen durch die US-Regierung könne dies "erheblich" zurückgehen, hieß es. Absatz steigt auf 18 Milliarden Dollar - China als Wermutstropfen Der Absatz in den Reihen Nvidias lag im vergangenen Quartal bei 18 Milliarden Dollar und damit drei Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Gewinn notierte bei 9,2 Milliarden Dollar und damit deutlich höher als vor einem Jahr (680 Millionen Dollar).

Dennoch dürften die Folgen des Handelsstreits mit China auf die Laune der Anleger drücken. Chinesische Firmen gehörten zuletzt zu den großen Kunden Nvidias in Bezug auf die KI-Chips, welche 20 bis 25 Prozent vom Umsatz mit Rechenzentren einbrachten.

Angesichts besagter Belastungsfaktoren könnten Anleger nun tendenziell zu Gewinnmitnahmen animiert werden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

