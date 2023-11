DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BUNDESWEHR - Die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelösten Turbulenzen bei den Staatsfinanzen erreichen auch die Bundeswehr. Das Bundesfinanzministerium hat das Verteidigungsministerium mit einer Haushaltssperre belegt, wie aus einem Schreiben des Ressorts von Minister Boris Pistorius (SPD) hervorgeht. Der Zahlungsstopp betrifft indes nicht nur den regulären Wehretat, sondern auch das Sondervermögen der Truppe. Der Brief liegt der Augsburger Allgemeinen vor. "Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden, sind hiermit bis auf Weiteres alle von Ihnen aus dem Bundeshaushalt 2023 und auch aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr bewirtschafteten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen gesperrt", heißt es in dem Dokument. (Augsburger Allgemeine)

GASMARKT - Der Chef der Internationalen Energie-Agentur, Fatih Birol, erwartet in den nächsten zwei Jahren eine Entspannung an den globalen Gasmärkten. "In den kommenden Jahren kommt eine Welle von zusätzlichem Flüssigerdgas auf den Weltmarkt, die Preise werden etwa 2025 fallen", sagte Birol der Süddeutschen Zeitung. Grund seien "riesige Liefermengen" etwa aus den USA und Katar, die zusätzlich auf den Markt kämen. Deshalb sei es ein "großer Fehler", wenn Staaten noch Erdgasprojekte unterstützten. "Wer weiterhin in neue Gasprojekte investiert, riskiert, sein Geld zum Fenster hinauszuwerfen", sagte Birol. Das betrifft auch die Bundesregierung, die sich derzeit für weitere LNG-Infrastrukturen stark macht. Kanzler Olaf Scholz hatte auch immer wieder für Gasprojekte in afrikanischen Staaten geworben, etwa im Senegal. (Süddeutsche Zeitung)

PRIVATE EQUITY - Institutionelle Investoren blicken aktuell kritisch auf Private Equity. Als die Zinsen am Kapitalmarkt noch niedrig waren, gaben sie den Beteiligungsgesellschaften gern Geld für den Kauf und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen. Schließlich war die Rendite aus diesen Deals attraktiv. Doch die Zinswende trifft die Beteiligungsbranche hart, schreibt die Unternehmensberatung Bain & Company in einer Private-Equity-Studie. Demnach schrumpft seit zwei Jahren das Volumen der Unternehmenskäufe und -verkäufe. (Handelsblatt)

INFLATIONSANLEIHEN - Der Bund wird seine Emissionstätigkeit von inflationsgeschützten Bundesanleihen mit Beginn des Jahres 2024 komplett einstellen. Das kündigt Tammo Diemer, Geschäftsführer der Deutschen Finanzagentur, die für das Liquiditäts- und Schuldenmanagement des Bundes verantwortlich ist und damit für das Bundesfinanzministerium den Kapitalmarktauftritt des Bundes organisiert, den internationalen Investoren im Interview der Börsen-Zeitung an. "Seitens des Bundes haben wir uns entschieden, uns aus dem Markt für inflationsindexierte Anleihen zurückzuziehen." (Börsen-Zeitung)

