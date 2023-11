DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Arbeitsdank-Tag" geschlossen. In den USA ruhen die Finanzmärkte wegen Thanksgiving.

FREITAG: In den USA findet im Nachklapp zum Thanksgiving-Feiertag nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Die chinesische Dongfeng Motor reduziert ihre Beteiligung an Stellantis. Stellantis kauft 50 Millionen eigene Aktien für 934 Millionen Euro von Dongfeng zurück und zieht sie danach ein. Dongfeng wird nach der Transaktion noch 49,2 Millionen Stellantis-Aktien halten, was 1,58 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Die Transaktion geht auf eine Grundsatzvereinbarung der beiden Konzerne vom Juli 2022 zurück. AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.569,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.068,50 +0,1% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 17.793,16 +0,3% Kospi 2.514,96 +0,1% Shanghai-Composite 3.058,95 +0,5% S&P/ASX 200 7.029,20 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Das Geschäft wird als dünn bezeichnet, denn neben Japan tut sich am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags auch an den Finanzmärkten in den USA nichts und am Freitag wird dort nur ein verkürzter Handel folgen. Klare Tagesfavoriten in Hongkong sind Immobilienaktien. Sie werden gestützt von Berichten, wonach weitere Großstädte in China die Vorgaben für Hypotheken gelockert haben, um den angeschlagenen Wohnungsmarkt zu stützen. Unter anderem soll Shenzhen die Anzahlungsquote für Zweitwohnungshypotheken von bis zu 80 auf 40 Prozent senken. Zuvor hatte es bereits in Guangzhou eine solche Maßnahme gegeben. Unter anderem gewinnen Country Garden 16,5 und Longfor 10,2 Prozent. China Vanke legen um 3,3 Prozent zu. Dongfeng Motor steigen um 1,6 Prozent. Treiber ist, dass der Autokonzern Stellantis 50 Millionen eigene Aktien für 934 Millionen Euro von Dongfeng zurückkauft, wodurch sich die Beteiligung der Chinesen auf 49,2 Millionen Aktien bzw. 1,58 Prozent reduziert. Tagesfavorit in Sydney waren AMP mit einem Plus von 5,9 Prozent nach Beilegung eines Sammelklageverfahrens.

US-NACHBÖRSE

General Motors zeigten sich nur minimal von der Nachricht bewegt, dass die für fahrerlose Autos zuständige Abteilung nach Sicherheitsvorfällen wieder einen Taxidienst einführen will. Baker Hughes gaben um 0,3 Prozent nach. Der Ölfelddienstleister hatte eine neue fünfjährige revolvierende Kreditfazilität über 3 Milliarden Dollar abgeschlossen. Mehr als verdreifacht auf 0,29 Dollar zeigte sich der Kurs der in den USA notierten chinesischen FLJ Group. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, für 180 Millionen Dollar die Versicherungsagentur Alpha Mind zu übernehmen, die in China operiert und 2022 einen Umsatz von 44,9 Millionen Dollar verzeichnete.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.273,03 +0,5% 184,74 +6,4% S&P-500 4.556,62 +0,4% 18,43 +18,7% Nasdaq-Comp. 14.265,86 +0,5% 65,88 +36,3% Nasdaq-100 16.001,39 +0,4% 67,77 +46,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 696 Mio 781 Mio Gewinner 1.813 943 Verlierer 1.012 1.884 unverändert 127 95

Etwas fester - Händler bescheinigten dem Markt eine gewisse Robustheit - gerade im Hinblick auf die verkürzte Handelswoche. Weiter stützte die Erwartung der meisten Teilnehmer, dass Zinsanhebungen zumindest kurzfristig in den USA nicht auf der Agenda stehen dürften. Dazu passte, dass die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter deutlicher als erwartet sanken. Auch wenn Nvidia die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen hatte, zeigte sich die Aktie zuletzt 2,5 Prozent im Minus. Händler begründeten die Zurückhaltung damit, dass der Aktienkurs in diesem Jahr bereits 240 Prozent gestiegen sei. Andere minierten, dass die Erwartungen diesmal nicht so deutlich übertroffen worden seien wie in der Vergangenheit öfter zu sehen. Für HP ging es um 2,8 Prozent nach oben. Der PC- und Druckerhersteller hatte mit seinen Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und den Gewinnausblick bestätigt. Urban Outfitters wartete mit einem starken Rückgang der vergleichbaren Umsätze auf. Der Kurs sackte um 12,4 Prozent ab. Nach einem schwachem Ausblick sank der Kurs des Softwareunternehmens Autodesk um 6,9 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 +0,8 4,87 46,3 5 Jahre 4,43 +2,6 4,41 43,1 7 Jahre 4,46 +3,1 4,42 48,5 10 Jahre 4,41 +1,7 4,39 52,9 30 Jahre 4,54 -1,2 4,55 57,2

Die Anleihekurse fielen leicht und hievten die Renditen ins Plus. Die robust ausgefallenen wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten und die überraschend positiv gestimmten US-Verbrauchern hätten Erinnerungen an das Fed-Protokoll vom Vortag wachgerufen, hieß es. Dieses habe die Tür für weitere Zinserhöhungen schließlich offengelassen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:29 % YTD EUR/USD 1,0910 +0,2% 1,0886 1,0910 +1,9% EUR/JPY 162,56 -0,1% 162,76 162,43 +15,8% EUR/GBP 0,8720 +0,1% 0,8712 0,8710 -1,5% GBP/USD 1,2511 +0,1% 1,2495 1,2527 +3,4% USD/JPY 149,00 -0,3% 149,52 148,91 +13,6% USD/KRW 1.297,87 -0,4% 1.303,18 1.302,22 +2,9% USD/CNY 7,1380 +0,4% 7,1110 7,1463 +3,5% USD/CNH 7,1428 -0,3% 7,1655 7,1516 +3,1% USD/HKD 7,7963 -0,0% 7,7969 7,7981 -0,2% AUD/USD 0,6566 +0,4% 0,6542 0,6541 -3,6% NZD/USD 0,6062 +0,7% 0,6021 0,6029 -4,6% Bitcoin BTC/USD 37.301,09 -0,4% 37.466,06 36.554,25 +124,7%

Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Der Dollar sei Anfang des Monats unter Verkaufsdruck geraten und mache mittlerweile einen überverkauften Eindruck, hieß es. Dazu hätten die etwas gestiegenen Marktzinsen den Greenback gestützt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,25 77,1 -1,1% -0,85 -0,7% Brent/ICE 80,93 81,96 -1,3% -1,03 -0,9%

Die Ölpreise standen temporär stark unter Druck, reduzierten die Abschläge im Verlauf aber deutlich auf gut 1 Prozent. Unstimmigkeiten über die Förderpolitik hatten das Ölkartell Opec veranlasst, das für das Wochenende anberaumte Treffen zu verschieben. Zudem waren die Rohöllagerbestände in den USA sehr viel deutlicher gestiegen als veranschlagt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.996,37 1.989,88 +0,3% +6,49 +9,5% Silber (Spot) 23,73 23,88 -0,6% -0,15 -1,0% Platin (Spot) 929,78 926,50 +0,4% +3,28 -12,9% Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,1% +0,01 -1,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

SINGAPUR - Konjunktur

Die Verbrauchgerpreise in Singapur sind im Oktober zum Vorjahr um 4,7 (September: 4,1) Prozent gestiegen. Die Prognose hatte auf 4,5 Prozent gelautet. In der Kernrate betrug das Plus 3,3 nach 3,0 Prozent im September.

USA - Ölförderung

Die Zahl der aktiven Ölbohreinrichtungen ist auf Wochensicht unverändert bei 500 geblieben. Wegen des US-Feiertages am Donnerstag wurde der Bericht von Baker Hughes vorgezogen.

