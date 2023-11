Man konnte viele förmlich erleichtert ausatmen hören, als Brent Crude Oil gestern am späten Vormittag massiv unter Druck geriet und dabei die 200-Tage-Linie durchschlug. Und man hörte sie scharf einatmen, als der Ölpreis das Gros der Verluste am Abend aufholte. Was ist da los?

