Hongkong (ots) -Mit allen notwendigen Nährstoffen für die gesunde Entwicklung bietet Muttermilch alles, was das Immunsystem der ganz Kleinen benötigt und ist in der Regel direkt verfügbar, wenn der Hunger kommt. Wenn einmal nicht gestillt werden kann, oder es andere Gründe dafür gibt, dass Milch abgeleitet werden muss, sorgen Milchpumpen für eine praktische Abhilfe.Momcozy (https://de.momcozy.com/), bereits seit 2017 auf dem Markt und unter anderem durch Social Media bekannt, hat sich auf die Herstellung von leichten, komfortablen und tragbaren Milchpumpen spezialisiert, um den Alltag von beschäftigten Mamas und Eltern zu erleichtern.Die tragbaren Modelle von Momcozy ermöglichen ein diskretes und bequemes Tragen unter der Kleidung und eine Nutzung auch während der Arbeit, unterwegs oder beim Reisen, sodass die ganz Kleinen beispielsweise sogar an einem Ort ohne Stillmöglichkeit mit Milch versorgt werden können. Perfekt also für moderne Eltern, die auch in der heutigen Zeit nicht auf das Stillen verzichten wollen.Aktuell gibt es bis zum 27. November 20 Prozent Black Friday Rabatt auf die Top-Modelle von Momcozy:- Momcozy S12 Pro, drei Modi und neun Stufen für besonders natürliche Saug-Nachahmung, 111,99 Euro (Link (https://de.momcozy.com/products/momcozy-s12-pro-wearable-breast-pump?_pos=2&_sid=2e912bf39&_ss=r))- Momcozy M5 All-in-One, leichtestes Modell mit nur 230 Gramm, 159,99 Euro (Link (https://de.momcozy.com/products/all-in-one-m5-wearable-breast-pump-painless-to-pump?_pos=2&_sid=c7a9f4035&_ss=r&variant=42648706777286))- Momcozy V2, mit Einhandbedienung 159,99 Euro (Link (https://de.momcozy.com/products/v2-hands-free-breast-pump-ultra-light-potent?_pos=1&_psq=v2&_ss=e&_v=1.0))Für Teststellungen, Verlosungsexemplare und weiteres Bildmaterial wenden Sie sich gerne an momcozy_gy@ranieri.agency.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Über Momcozy:Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten. Momcozy wird von drei Millionen Müttern in über 40 Ländern unterstützt und begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft. Seit Ende 2023 ist Momcozy nun auch in Deutschland aktiv.Pressekontakt:Ranieri DeutschlandMomcozy Team RanieriSteinstraße 12947798 KrefeldOriginal-Content von: Momcozy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172650/5655692