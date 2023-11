Nach der jüngsten Erholungsrallye der LPKF Laser Aktie von 6,515 Euro auf Mitte November erreichte 9,61 Euro durchläuft der Titel eine Konsolidierungsphase. Am Dienstag wie Mittwoch konnte der Aktienkurs von LPKF dabei in der Zone knapp unter der 200-Tage-Linie Boden finden. Tagestiefs bei 8,41 Euro und 8,44 Euro an diesen beiden Tagen zeigen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...