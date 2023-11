Das Marktumfeld für Energieproduzenten wie TotalEnergies oder Equinor wird nun allmählich wieder rauer. Denn die Ölpreise schwächeln wieder deutlich. So sind sie auch am Donnerstagmorgen gefallen. Nach einem schwankungsanfälligen Handel am Vortag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 80,95 US-Dollar.Das waren 1,01 Dollar weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 83 Cent auf 76,27 Dollar. Zur Wochenmitte ...

