Peking unterstützt Country Garden und setzt die Immobiliengesellschaft auf die White List. Aktien und Anleihen des angeschlagenen Unternehmens steigen steil. Die Deutsche Börse hebt die Kappungsgrenze für den DAX an. Ab dem 18. März 2024 liegt die Kappung bei 15 % statt bisher 10 %. Broadcom bekommt grünes Licht aus China. Die 61 Mrd. US-Dollar Übernahme von VMware darf unter Auflagen abgeschlossen werden.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Donnerstag in Abwesenheit der Amerikaner und Japaner uneinheitlich bei allgemein geringem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...