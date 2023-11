Leipzig/München (ots) -Jede Menge Musikpower für ein großes Ziel: "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." Santiano, voXXclub, Michael Schulte und Bülent Ceylan werden José Carreras auf der großen Bühne unterstützen. Die vier Acts sind Teil der 29. José Carreras Gala, die am 14. Dezember ab 20.15 Uhr vom MDR live aus dem Studio 3 der Media City Leipzig übertragen wird. Neben Gastgeber und Moderator José Carreras werden Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch Deutschlands emotionales Benefiz-Gala führen. Bereits zugesagt haben auch: Marianne Rosenberg, Christina Stürmer und Raphaela Gromes. In den kommenden Wochen werden weitere Star-Zusagen bekanntgeben.José Carreras: "Ich freue mich sehr, wieder in Leipzig zu sein, wo unser großes Projekt vor fast dreißig Jahren begonnen hat. Unsere Gala ist für mich der Höhepunkt des Jahres. Es ist unglaublich schön zu erleben, wie viele treue Künstlerfreunde den Kampf gegen Leukämie nachhaltig unterstützen und sich auch unter dem Jahr für die José Carreras Leukämie-Stiftung engagieren. Jeder Euro, den wir als Spende sammeln, hilft, Leben zu retten und Leid zu lindern."Nach 2013, 2015, 2017 und 2019 werden die Alpenrocker von voXXclub zum fünften Mal in der José Carreras Gala auftreten, die eine herzliche Botschaft an ihre Fans haben: "Wir fühlen uns sehr geehrt, wieder bei der José Carreras Gala dabei sein zu dürfen. Bitte schaltet ein und spendet."Die norddeutsche Kultband Santiano gehört ebenfalls zu den langjährigen Unterstützern von José Carreras und tritt nach 2016, 2018 und 2021 zum vierten Mal für den guten Zweck auf. "Seit der Gründung unserer Band im Jahr 2012 setzen wir uns immer wieder für José Carreras und die José Carreras Leukämie-Stiftung ein", erzählen die fünf Musiker mit den großen Herzen."Es ist eine große Ehre für mich, erneut Teil der José Carreras Gala sein zu dürfen und dazu beizutragen, dass Spenden für den Kampf gegen Leukämie gesammelt werden", freut sich auch Michael Schulte, der nach 2018 und 2022 zum dritten Mal dabei ist.Nach seinem Einsatz 2021 wird Bülent Ceylan nicht nur im Spendenpanel der José Carreras Gala helfen, sondern auch auf der Musikbühne. Der berühmte Comedian wird seine Singlepremiere mit einem ganz besonderen Titel feiern, welches er - stellvertretend für alle Kinder - für seine Tochter geschrieben hat. Ceylan engagiert sich bereits seit vielen Jahren sozial und hat sogar eine eigene Stiftung, die Bülent Ceylan für Kinder Stiftung. Ceylan: "Als Mutter oder Vater weiß man, dass Kinder das Wichtigste im Leben sind. Deshalb müssen wir jenen Familien helfen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Mein Einsatz für die José Carreras Leukämie-Stiftung ist deshalb ein Herzensanliegen für mich."Ein wichtiges Herzstück der José Carreras Gala ist das prominent besetzte Spendenpanel. Bereits zugesagt den ganzen Abend lang Spenden für die José Carreras Leukämie-Stiftung zu sammeln haben u.a. Ronja Forcher, Jenny Jürgens, Matthias Killing, Tobias Künzel, Christine Neubauer und Axel Schulz.Weitere Informationen zur 29. José Carreras Gala finden Sie unter:https://carreras-stiftung.de/jose-carreras-gala/Bilder: Bülent Ceylan © Daniel Haussmann I Michael Schulte © Künstler I Santiano © Christian Barz I voXXclub © Maria März. Die einzelnen Bilder können hier heruntergeladen werden: https://ots.de/WWbLF1Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -40E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/5655715