E-Mobilität: Stadtsparkasse München strukturiert Wachstumsfinanzierung für Ladeinfrastruktur-Betreiber ChargeOne München, 23.11.2023 - Flächendeckende Ladeinfrastruktur ist essenziell für den Erfolg der Elektromobilität in Deutschland. ChargeOne ist auf Ladekonzepte für Unternehmen spezialisiert und bietet ihnen ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen "Charging as a Service"-Modellen an. Die Nachfrage ist hoch und mit Kunden wie SIXT in der DACH-Region und Europa und B&B Hotels entwickelt sich ChargeOne zu einem der führenden Anbieter von Ladenetzen in Deutschland. Zur Wachstumsfinanzierung stellt jetzt die Stadtsparkasse München als weiterer sehr großer Finanzpartner eine Working Capital Linie über 5 Mio. Euro sowie einen Leasingrahmen über 5 Mio. Euro zur Verfügung. "Wir freuen uns sehr, dass wir als Münchner Unternehmen mit der Stadtsparkasse München mit einem weiteren namhaften und großen Finanzpartner zusammenarbeiten. So können wir insbesondere unsere innovativen "Charging-as-a-Service"-Modelle vorantreiben. Mit diesen bieten wir bundesweit die Möglichkeit, ohne große Anfangsinvestition, mit geringem Zeitaufwand und mit der Verlässlichkeit eines erfahrenen Profis in die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur einzusteigen. Die Investitionen schultern wir und können dabei ab sofort auf die Finanzierungskonzepte der Stadtsparkasse München setzen", sagte Robert Klug, Geschäftsführer der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH. Hinter dem Spezialisten für E-Mobility-Ladelösungen ChargeOne steht die Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, Münchens ältester Elektrofachbetrieb. "Der Leitgedanke der Nachhaltigkeit ist in der Geschäftsstrategie der Stadtsparkasse München verankert. Daher ist die Finanzierung nachhaltiger Projekte von Privatpersonen über den Mittelstand bis zum Konzern für uns eine echte Herzensangelegenheit", erklärt Marcus Betz, Direktor Unternehmens- und Firmenkunden der Stadtsparkasse München. Zur Auswahl der optimalen Ladetechnik - von der klassischen Wallboxen bis zum Schnelllader - für die jeweiligen Anforderungen arbeitet ChargeOne mit den führenden Hardware-Herstellern zusammen. Als Charge Point Operator (CPO) bieten die Münchner deutschlandweit ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen "Charging-as-a-Service"-Modellen mit Komplettservice für die Errichtung und den Betrieb von Ladesäulen bis hin zur Stromabrechnung an. Der Vorteil von "Charging-as-a-Service": Dem Kunden entstehen keine Investitionskosten. ChargeOne übernimmt die Kosten für die Errichtung der Ladepunkte, kümmert sich um die Wartung und rechnet den geladenen Strom direkt mit den Nutzern der Ladepunkte ab. Für eine einfache Abrechnung des geladenen Stroms stehen unterschiedlichste Optionen zur Verfügung: über die ChargeOne App, Kreditkarte oder Ladekarte. Kontakt

Über die Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist sie Teil der heinemann group SE und auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging-as-a-Service-Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z. B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2022 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 54 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de Über die Stadtsparkasse München Die Stadtsparkasse München ist mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 23,9 Milliarden Euro die viertgrößte Sparkasse Deutschlands. Im Geschäftsjahr 2022 hat das Finanzinstitut ein Jahresergebnis von 41 Millionen Euro erzielt. In München ist das Finanzinstitut Marktführer im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft. Die Stadtsparkasse München beschäftigt 2.240 Mitarbeitende. Die Stadtsparkasse München engagiert sich in besonderem Maße für gesellschaftliche und kulturelle Themen der Stadt München. Sie betreibt mit betterplace.org die Online-Spendenplattform www.wirwunder.de/muenchen. Stand: 31.12.2022.



