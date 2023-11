DJ Aufsichtsratschefs von DAX-Konzernen verdienten 2022 rund 7,7 Prozent mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bezüge der Aufsichtsratsvorsitzenden von DAX-Konzernen sind im vergangenen Jahr im Schnitt um 7,7 Prozent auf rund 393.000 Euro gestiegen. Das ergab eine Auswertung der Vergütungsberichte des Geschäftsjahres 2022 durch die Aktionärsvereinigung DSW. Damit verdienten sie im Schnitt mehr als das Dreifache dessen, was ein ordentliches Aufsichtsratsmitglied (117.000 Euro, plus 4,4 Prozent) bekam. Im MDAX fielen die durchschnittlichen Gehälter mit rund 212.000 Euro für den Aufsichtsratsvorsitzenden (plus 4,0 Prozent) und rund 68.000 Euro (plus 2,7 Prozent) für ein ordentliches Mitglied deutlich geringer aus.

Spitzenverdiener unter Deutschlands Chefkontrolleuren war Norbert Reithofer von BMW mit 610.000 Euro (unverändert), gefolgt von Jim Hagemann Snabe von Siemens mit 602.000 Euro (minus 1,0 Prozent) und Kurt Bock von BASF mit 550.000 Euro (unverändert). Die geringste Vergütung unter den Aufsichtsratsvorsitzenden im DAX erhielt Wolfgang Büchele von Merck (112.000 Euro, plus 2,1 Prozent).

