Zahl der ausgegebenen BTCE ETP Anteile auf Bitcoin steigt auf Rekordhoch

Über 25.800 Bitcoins in Cold-Storage Verwahrung

BTCE ist das größte und am meisten gehandelte Bitcoin ETP in Europa





Frankfurt, 23. November 2023 - Das über Produkte der ETC Group verwaltete und in digitale Assets wie Bitcoin, Ethereum, Cardano oder Solana angelegte Vermögen hat heute die Schwelle von einer Milliarde US-Dollar überschritten. Die ETC Group unterstreicht damit ihre führende Position als Anbieter von in Deutschland emittierten Exchange Traded Productsauf Kryptowährungen. ETPs bieten Anlegern die Möglichkeit, über den Kauf von regulierten und börsennotierten Wertpapieren in einzelne Währungen sowie in indexbasierte Anlagelösungenfür den Kryptomarkt zu investieren.

Das am stärksten nachgefragte Produkt des Unternehmens bleibt der ETC Group Physical Bitcoin, bekannt unter dem Börsenkürzel "BTCE" (WKN A27Z30). Das ETP verfolgt die Preisentwicklung des Bitcoin und ist zu 100 Prozent mit der führenden Kryptowährung hinterlegt. Aktuell befinden sich rd. 27,7 Millionen BTCE-ETP-Anteile im Umlauf, die einen Wert von rd. 940 Millionen US-Dollar repräsentieren. Damit ist BTCE das volumenstärkste Produkt im Markt. Mit einem täglichen Handelsvolumen von 11,7 Millionen Euro im Durschnitt der letzten 30 Tage ist er zudem ein Anlageinstrument, das von der Liquidität mit großen MDAX-Werten vergleichbar ist.

Steigende Bitcoin-Kurse sorgen beim BTCE-ETP für rege Nachfrage

Der Anstieg des verwalteten Vermögens ist auch dem starken Kursanstieg des Bitcoin zu verdanken. Seit Jahresbeginn stieg der Kurs des BTCE-ETP um 115,35 Prozent, seit Auflage im Juni 2020 beträgt das Plus über 267 Prozent - jeweils basierend auf dem Kurs an der Deutschen Börse XETRA in Euro. Die Preise der Krypto ETPs bilden die Wertentwicklung von Kryptowährungen 1:1 nach. Gleichzeitig sorgten die steigenden Kurse in den vergangenen Wochen für starke Mittelzuflüsse in Krypto ETPs.

"Das steigende Interesse an Krypto ETPs wie BTCE hat vielfache Gründe", kommentiert CEO Tim Bevan den Anstieg der Assets under Management. "Viele Anleger sehen die Anzeichen dafür, dass sich die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in der Finanzwelt weiter etablieren. Gerade langfristig orientierte Anleger wollen die Chancen ergreifen, die Bitcoin & Co. als Komponente für eine weitere Diversifizierung eines Portfolios durch eine zusätzliche, von anderen Märkten entkoppelte, Assetklasse bieten können. Die Tatsache, dass wir im bisherigen Jahresverlauf fast 50 aller Krypto-ETP-Fondszuflüsse in Europa verbuchen konnten, ist ein Beweis für die Qualität unserer Produkte "

Über ETC Group?



Die ETC Group entwickelt innovative Krypto-Wertpapiere), die Anlegern regulierten und effizienten Zugang zu den Anlagemöglichkeiten des Krypto- und Blockchain-Sektors ermöglichen. Im Juni 2020 hat das Unternehmen das weltweit erste Bitcoin-ETP mit zentraler Abwicklung.

Produktname Primärnotierung Börsenkürzel ISIN Notierungsdatum ETC Group MSCI

Digital Assets Select 20 ETP Deutsche Börse XETRA DA20 DE000A3G3ZL3 24.04.23 ETC Group Physical Bitcoin Deutsche Börse XETRA BTCE DE000A27Z304 18.06.20 ETC Group Physical Ethereum Deutsche Börse XETRA ZETH DE000A3GMKD 09.03.21 ETC Group Physical Litecoin Deutsche Börse XETRA ELTC DE000A3GN5J9 14.04.21 ETC Group Physical Cardano Deutsche Börse XETRA RDAN DE000A3GVKY4 15.12.21 ETC Group Physical Solana Deutsche Börse XETRA ESOL DE000A3GVKZ1 15.12.21 ETC Group Physical XRP Deutsche Börse XETRA GXRP DE000A3GYNB0 21.04.22

Die Produktliste mit allen Börsennotierungen und Handelsinformationen finden Sie hier.

Informationen zu indexbasierten Anlagemöglichkeiten finden Sie hier.

