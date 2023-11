Essen (ots) -Das Black Weekend steht vor der Tür, und Kund:innen von MEDION haben die exklusive Gelegenheit, in den Genuss erstklassiger Deals in den Bereichen Multimedia, Gaming, Haushalt und Zubehör zu kommen. Vom Donnerstag, den 23. November, bis zum Montag, den 27. November, können unter anderem der MEDION X50 SW Saug- und Wischroboter und der Laptop MEDION AKOYA P17619 zu niedrigen Preisen ergattert werden.Ein Highlight-Angebot des Black Weekends ist der MEDION X50 SW Haushaltsroboter. Besonders praktisch ist die automatische Entleerung des Staubbehälters über eine Absaugstation, wodurch der X50 SW über längere Zeiträume selbstständig arbeitet. Mit einer durchdachten App- und Sprachsteuerung, sowie einer Wischleistung, die sich individuell an den Boden anpassen lässt, bietet dieser Haushaltsroboter höchsten Bedienkomfort. Modernste Sensoren und ein eingebetteter Laser ermöglichen eine präzise Navigation, das Kartieren von Reinigungsbereichen über mehrere Etagen und das Festlegen von Verbotszonen. Teppiche werden automatisch erkannt und dank des Boost-Modus mit erhöhter Saugleistung gründlich gereinigt. Mit einer Betriebslaufzeit von bis zu 200 Minuten und der Fähigkeit, Hindernisse bis zu 20 mm Höhe zu überwinden, vereinfacht der MEDION X50 SW die automatisierte Reinigung im Haushalt.Außerdem ein Highlight ist der MEDION AKOYA P17619 Laptop, der mit einem Intel Core i7-13620H Prozessor der 13. Generation und einer schnellen 1 TB PCIe SSD ausgestattet ist. Dieser Laptop bietet unterbrechungsfreies Multitasking und ruckelfreies Streaming. Die NVIDIA GeForce MX550 Grafikkarte ermöglicht leistungsstarke Videobearbeitung und bietet ausreichend Power für weniger hardwarehungrige Spiele. Der 17,3 Zoll Full-HD Bildschirm mit 100 Prozent sRGB Farbraumabdeckung und schmalem Displayrand beeindruckt mit einer klaren Darstellung und vielen Details. Der Laptop ist zudem mobil einsetzbar, dank des starken 3-Zellen Li-Polymer Akkus mit 70 Wh, der eine Betriebslaufzeit von bis zu 6,5 Stunden ermöglicht. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur sorgt für Durchblick in dunklen Umgebungen. Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt MEDION Akzente: 30 Prozent des Laptop-Unterteils bestehen aus PCR-Kunststoff, hergestellt aus recycelten Wasserflaschen und CDs. Die Verpackung ist FSC-zertifiziert und zu 100 Prozent recycelbar, inklusive wasserbasierter Lackierung.VerfügbarkeitAb dem 23. November wird der MEDION X50 SW zum Black Weekend-Angebot von 299,- Euro angeboten und der AKOYA P17619 zum Preis von 799,- Euro. Die beiden Highlights sowie alle anderen Black Weekend Angebote sind nur im MEDION Onlineshop erhältlich.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2023 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION und das entsprechende MEDION Logo sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5655792