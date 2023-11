EQS-News: EVOMEDIS GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

EVOMEDIS gibt strategische Partnerschaft mit der Medizinischen Universität Graz und dem COREMED zur Entwicklung von Innovationen in der Wundheilung bekannt



23.11.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

EVOMEDIS gibt strategische Partnerschaft mit der Medizinischen Universität Graz und dem COREMED zur Entwicklung von Innovationen in der Wundheilung bekannt Investition in die Zukunft der Verbrennungsmedizin: Allianz zur Entwicklung einer neuen

zellbasierten Therapie Graz, Österreich, 23. November 2023 - EVOMEDIS GmbH (EVOMEDIS), ein Life-Science-Unternehmen im Forschungs- und Entwicklungsstadium, das neuartige Lösungen für die Wundheilung entwickelt, gab eine strategische Partnerschaft mit der Medizinischen Universität Graz (Med Uni) und dem Institut COREMED (Cooperative Center for Regenerative Medicine) des JOANNEUM RESEARCH bekannt. Ziel der Partnerschaft ist es, den Übergang von einer reinen Wundversorgung hin zu einer schnellen Wundheilung durch innovative Lösungen voranzutreiben. EVOMEDIS hat sich im Rahmen der Partnerschaft verpflichtet, über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Investition von 1,5 Millionen Euro in ein gemeinsames Projekt zu tätigen. Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung von EVOCellic, einer einfach lagerbaren, sofort einsatzbereiten und effektiven zellbasierten Therapie zur Behandlung von Verbrennungen und chronischen Wunden. Diese kann dann jederzeit angewendet werden, sobald der/die Patient:in sie benötigt, sodass Wartezeiten entfallen. Dr. Martin Funk, CEO von EVOMEDIS, kommentierte: "Wir wurden 2020 als Ausgründung aus der QRSKIN GmbH gegründet, einem Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Würzburg, das sich auf innovative Wundauflagen spezialisiert hat. Wir haben unsere Aktivitäten an der Med Uni angesiedelt, die Teil der Medical Science City Graz (MCSG) ist. Dies deckt sich mit unserer Strategie, eng mit lokalen Partner:innen zusammenzuarbeiten, um neue Innovationen für die Wundheilung zu entwickeln, bis hin zu ersten klinischen Studien (Proof-of-Concept). Die heute bekannt gegebene Partnerschaft ist der nächste Schritt in unserer strategischen Entwicklung und dient der Vertiefung der bestehenden Zusammenarbeit mit der Med Uni Graz, die durch das hervorragende Netzwerk an Wissenschaftler:innen, Ärzt:innen, Unternehmen und Forschungsorganisationen der MCSG weiter gestärkt wird." EVOCellic ist ein Keratinozyten- und Tissue-Engineering-basiertes Zelltherapeutikum aus humanen allogenen Zellen. Es hat von der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Orphan-Drug-Bezeichnung (EU/3/22/2637) für die Behandlung von teilweise tiefen und vollständigen Verbrennungen erhalten. Bei Anwendung auf einer Wunde fördert EVOCellic eine schnelle und effektive Heilung, indem es den natürlichen Regenerationsprozess der Haut durch die Freisetzung von Wachstumsfaktoren stimuliert. Im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit wird der Produktionsprozess für EVOCellic weiter optimiert und die entsprechenden präklinischen Tests von einem Team unter der Leitung von Prof. Lars Kamolz (Leiter von COREMED und Lehrstuhlinhaber für Chirurgie) durchgeführt. Der nächste Schritt zur Anpassung der qualitätsgesicherten Produktion (Good Manufacturing Practice, GMP) ist geplant und soll in der GMP-Einrichtung für neue Zelltherapeutika des Departments für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin an der Med Uni Graz unter der Leitung von Prof. Peter Schlenke durchgeführt werden.



Über EVOCellic

EVOCellic, eine einfach lagerbare, gebrauchsfertige Wundheilungstherapie, ist ein Keratinozyten- und Tissue-Engineering-basiertes Zelltherapeutikum aus allogenen Zellen, das auf schwer heilende Wunden aufgetragen wird. Bei Anwendung auf einer Wunde fördert EVOCellic eine schnelle und effektive Heilung, indem es den natürlichen Regenerationsprozess der Haut durch die Freisetzung von Wachstumsfaktoren stimuliert. Dies ermöglicht die Proliferation der übrigen Zellen, sodass die Wunde geschlossen wird, wobei gleichzeitig Zellsignale die Migration von Keratinozyten und Fibroblasten zur Wunde veranlassen. EVOCellic wird für die Behandlung tiefer Verbrennungen der Haut und chronischer Wunden entwickelt, von denen in den Industrieländern mehr als 60 Millionen Patienten betroffen sind. EVOCellic befindet sich in der präklinischen Entwicklung. Über EVOMEDIS

EVOMEDIS ist ein Biotechnologieunternehmen im Forschungs- und Entwicklungsstadium mit Sitz in Graz, Österreich, das sich dem Ziel verschrieben hat, das aktuelle Paradigma des Wundmanagements hin zur Wundheilung zu verschieben. Weltweit müssen 11 Millionen Patient:innen wegen ihrer Verbrennungen stationär behandelt werden, während weitere 50 Millionen Patient:innen in den Industrieländern an chronischen Wunden leiden. EVOMEDIS möchte mit seinen Produkten diesen hohen medizinischen Bedarf für Patient:innen mit chronischen Wunden und tiefen Verbrennungen zweiten Grades decken. EVOMEDIS wurde im Jahr 2020 als Ausgründung von QRSKIN gegründet und entwickelt seine verbesserten Wundheilungslösungen (EVOSens und EVOCellic) für den europäischen Markt weiter. EVOSens kombiniert eine Wundauflage mit nicht-invasivem Wundmonitoring, um die Wundheilung optimal zu unterstützen. EVOCellic ist eine einfach und lang lagerbare Wundheilungslösung, mit der ohne Wartezeit eine sofort einsetzbare Zelltherapie ermöglicht wird, sobald der Patient sie benötigt. Das Kernpatent der Firma wurde bereits in verschiedenen Ländern weltweit erteilt, darunter ein Großteil der EU-Länder, die USA, China, Brasilien, Kanada und Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.evomedis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakt

EVOMEDIS GmbH

Dr. Martin Funk

+43 316 228272

info@evomedis.com Medienkontakt

MC Services AG

Dr. Cora Kaiser

+49 89 210228 0

evomedis@mc-services.eu



23.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com