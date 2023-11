Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 17. Dezember 2023, 9.03 Uhr37°LebenOpferrituale und Magie - moderne Hexen und HeidenWarum glaubst du?Heiden und Hexen gibt es auch heute noch. Man begegnet ihnen in den Wäldern und auf Social Media. Was fasziniert junge Menschen am Heidenkult, den Götterwelten und der Naturreligion?Saadet Czapski will es herausfinden und trifft die Hexe Lisa und den Heiden Simon. Seine Glaubenswelt sind Götter wie Thor und Odin. Lisa hat eine naturspirituelle Identität und sucht die Magie in den Dingen. Für beide ist das Wissen von Hexen und Heiden Kulturgut.Simon ist Anhänger des germanischen Heidentums, für ihn sind die Götter wie gute Freunde, denen er begegnen kann. Seine spirituellen Highlights sind die heidnischen Jahreskreisfeste. Regelmäßig opfert der junge Schreiner allein oder in Gemeinschaft mit anderen Heiden den Göttern. Seine Kirche sind die Wälder des Dreisamtals im Schwarzwald.Simon hat durch ein Kindheitstrauma zum Heidentum gefunden: Als sechsjähriger Junge entgeht er nur knapp dem Tod durch Ertrinken. Wie kann Gott so etwas zulassen? Diese Frage stellt er sich immer wieder, erkundet verschiedene Glaubensrichtungen, bis er im Heidentum spirituelle Heimat und Heilung von seinem Trauma findet."Meine Oma hat schon als Kind zu mir gesagt, dass ich eine Kräuterhexe bin", sagt Lisa. Und ihre Oma behält irgendwie recht. Die junge Frau hat sich ebenso wie Simon mit verschiedenen Religionen auseinandergesetzt und ist dann aber bei dem Wissen der weisen Frauen des Mittelalters hängen geblieben. Sie versteht sich inzwischen selbst als eine Hexe und glaubt an eine beseelte Natur, von der man viel lernen kann. Und der Weg dahin beginnt auch für sie im Wald.Als Hexe sucht sie dort die Magie in den Dingen, die Verbindung mit den Kräften der Natur und dem heilkundlichen Wissen, das sie auch an andere weitergeben möchte. Lisa ist etwa fasziniert von der Wirkkraft der Heilpflanzen, die sie rund um ihre Heimat Baunatal in Hessen sammelt. Ihr Identitätsgefühl geht aber noch weiter: "Hexe zu sein, hat mein Selbstbild als Frau geheilt. Auch ich bin Teil der Schöpfung, es ist ok, wenn ich etwas tue, das auch mir guttut."Für viele Menschen sind Religionen erstarrt. Gesellschaftlicher Wandel findet außerhalb der Gotteshäuser statt. Wie ist das bei den Heiden und Hexen von heute? Ist das weltfremde Fantasy oder ernst zu nehmende Glaubenspraxis?Saadet Czapski ist ZDF-Journalistin und erkundet im Rahmen der "37°Leben"-Reihe "Warum glaubst du?" das religiöse Leben junger Menschen in Deutschland.Der Film ist der fünfte in der Reihe "37°Leben"-Reihe "Warum glaubst du?" und ist bereits ab Freitag, 15. Dezember 2023, zusammen mit Folge 6 "Werbung für Gott" ab 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5655841