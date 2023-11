Nach dem gelungenen Start in den November sollte auch die Weihnachtszeit fröhlich verlaufen. In der Vergangenheit stieg der DAX in zwei von drei Fällen von vor Weihnachten bis nach Neujahr.Ich hatte bereits vor 30 Jahren in meinem Büchlein "Börsenindikatoren", in dem ich die historischen Verläufe der deutschen Aktienkurse einmal statistisch aufgeschlüsselt habe, auf dieses jahreszeitliche Phänomen hingewiesen. Von 1960 bis 1990 stieg der DAX im Mittel nur in den Wintermonaten von November bis April, ...

