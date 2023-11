LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November überraschend stark verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 47,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit konnte sich der Indexwert etwas erholen, nachdem er im Oktober bei 46,5 Punkten den tiefsten Stand seit November 2020 erreicht hatte. Analysten waren im Schnitt nur von einem Anstieg des Indexwertes auf 46,8 Punkte ausgegangen.

Wie es weiter in der Mitteilung hieß, hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben und im Bereich Dienstleistungen jeweils verbessert. Dennoch verharren die Indexwerte unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet weiter auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Eurozone hin.

"Es besteht das Potenzial für ein zweites Quartal in Folge mit rückläufigem Bruttoinlandsprodukt (BIP)", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank die Daten. Das würde der allgemein anerkannten Definition einer technischen Rezession entsprechen./jkr/jsl/tih