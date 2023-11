Freiburg (ots) -Jürgen Linsenmaier, renommierter Experte für Nachhaltigkeit, inspirierender Vortragsredner und erfolgreicher Buchautor, setzt sich aktiv für eine nachhaltige Zukunft ein. Als Initiator des Magazins "Wirtschaft & Ethik", Gründer der ETHIK SOCIETY und Verfechter unternehmerischer Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung, präsentiert er eine einzigartige Perspektive, indem er beweist, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Seine große Idee ist, Ökonomie mit Ökologie und sozialen Aspekten so zu vereinen, dass Unternehmen erfolgreich sind.Jürgen Linsenmaier gilt als einer der gefragtesten Experten zum Thema Nachhaltigkeit. Er hat ein Programm für klassische Mittelständler entwickelt, wie sie nachweislich und messbar zum nachhaltigen Unternehmen werden.Linsenmaier, dessen langjährige Expertise in den Schnittstellen von Wirtschaft und Ethik liegt, hat nicht nur durch seine beeindruckende Vortragsreihe und mehrfache Buchveröffentlichungen Aufmerksamkeit erregt, sondern auch als leidenschaftlicher Botschafter für unternehmerische Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung. Sein Engagement zeigt, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Ertrag keine unüberwindbaren Gegensätze sind, sondern vielmehr zwei untrennbare Seiten derselben Medaille.Die von Jürgen Linsenmaier gegründete ETHIK SOCIETY fungiert als Forum für den Austausch von Ideen und bewährten Praktiken im Bereich nachhaltiger Unternehmensführung. Die ETHIK SOCIETY ist eine Gemeinschaft, die sich die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung zum Ziel gesetzt hat. Zudem bietet sie Entscheider und Entscheiderinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Plattform, auf der sie sich über Fragen der Unternehmensethik und Nachhaltigkeit sowie deren Umsetzung austauschen können. Das Magazin "Wirtschaft & Ethik" dient als Sprachrohr für Innovationen und Entwicklungen, die die Vereinbarkeit von Wirtschaft und nachhaltigen Werten vorantreiben.In einer Zeit, in der der Ruf nach nachhaltigen Geschäftspraktiken immer lauter wird, steht Jürgen Linsenmaier als Wegbereiter und Experte an vorderster Front. Sein Engagement für unternehmerische Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung wirft ein helles Licht auf die Möglichkeiten, die sich bieten, wenn Wirtschaft und Ethik harmonisch miteinander verschmelzen.Über Jürgen Linsenmaier:Jürgen Linsenmaier ist ein international anerkannter Experte für Nachhaltigkeit, gefragter Vortragsredner und erfolgreicher Buchautor. Als Initiator des Magazins "Wirtschaft & Ethik", Gründer der ETHIK SOCIETY und Verfechter unternehmerischer Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung inspiriert er Menschen weltweit, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Und das seit mittlerweile über 40 Jahren.Pressekontakt:Jürgen Linsenmaiermail@juergen-linsenmaier.de0 170 - 486 7016https://www.juergen-linsenmaier.dehttps://wirtschaft-und-ethik.comOriginal-Content von: Jürgen Linsenmaier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131823/5655938