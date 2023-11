Bereits im vergangenen Jahr strengten Verbraucherschützer eine Klage gegen Sony aufgrund angeblich zu hoher Preise für digitale Inhalte im PlayStation Store an. Der japanische Konzern versuchte, das Ganze abzuschmettern. Damit war man aber nicht erfolgreich. In London wurde dem Anliegen grundsätzlich stattgegeben, wie Medienberichten zu entnehmen ist. Das ist zwar noch lange kein Urteil, aber sehr wahrscheinlich der Beginn eines jahrelangen Prozesses mit weitgehend ungewissem Ausgang. Gefordert wird nun Schadenersatz in Milliardenhöhe.Anzeige:Die Kläger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...