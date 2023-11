© Foto: Federico Gambarini - dpa



Nach dem Schock-Urteil aus Karlsruhe kommt auch der Verteidigungsetat auf den Prüfstand. Die Rheinmetall-Aktie reagiert am Donnerstag mit einem empfindlichen Kurseinbruch.Nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Bundesfinanzministerium eine Haushaltssperre über das Verteidigungsministerium verhängt. Dieser drastische Schritt, der sowohl den regulären Wehretat als auch das Sondervermögen der Bundeswehr betrifft, wurde dem Verteidigungsministerium in einem Brief von Finanzminister Christian Lindner mitgeteilt. Der Zahlungsstopp, der eine direkte Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die daraus resultierende Neubewertung der Haushaltslage ist, zielt …