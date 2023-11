Frankfurt am Main (ots) -Zum Ende des Jahres hilft OpenTable seinen Gästen, das perfekte Restaurant zu finden, und veröffentlicht die jährlichen Top 50 OpenTable-Restaurants in Deutschland für 2023. Mit einer aktualisierten Methodik* und unter Verwendung von Kennzahlen wie Gästebewertungen, Prozentsatz an im Voraus getätigten Reservierungen und Fünf-Sterne-Bewertungen enthüllt die Liste einige der gefragtesten Restaurants auf OpenTable in Deutschland."Die diesjährige Top-50-Liste zeigt, dass die deutschen Gäste kulinarische Vielfalt mit einem harmonischen Mix aus globalen Küchenrichtungen, wie der japanischen, südafrikanischen und mediterranen suchen", sagte Lea Stadler, Director of Global Sales and Services für OpenTable in Deutschland. "Die Restaurants verteilen sich über ganz Deutschland, vom 893 Ryotei in unserer Hauptstadt bis zur Hungener Käsescheune auf dem Land im hessischen Hungen. Dies zeigt das hohe Niveau der Restaurants, die Deutschland zu bieten hat."MICHELIN-Sterne Restaurants landesweitDie diesjährige Top-50-Liste umfasst 27 MICHELIN-ausgezeichnete Restaurants in Groß- und Kleinstädten, darunter:- Berlin: In der Hauptstadt ist Bricole (1 Stern) berühmt für seine harmonischen Kompositionen mit ehrlichen, höchst qualitativen Grundprodukten und einer umfangreichen Weinkarte.- Frankfurt am Main: Masa Japanese Cuisine (1 Stern) hat sich den MICHELIN-Stern für seine Kombination aus traditioneller japanischer Küche und hochwertigen westlichen Köstlichkeiten verdient.- München: Tohru** - Fine Dining (2 Sterne) ist bekannt für seine exklusiven mehrgängigen Menüs und den hervorragenden Service, während das Brothers Restaurant (1 Stern) moderne europäische Küche in entspannter Atmosphäre mit Musik serviert.- Stuttgart: Der Zauberlehrling (1 Stern) zeichnet sich durch Gerichte aus aller Welt aus und bietet Weinproben sowie Kochkurse an.- Regensburg: Storstads (1 Stern) harmonische Fusionsküche bietet Gästen ein exklusives kulinarisches Erlebnis mit vegetarischen und fleischhaltigen Menüs.Abwechslung ist die Würze des LebensFür Gäste, die ein zwangloseres und erschwinglicheres Restaurant suchen, bietet die Liste auch eine Vielzahl von Lokalen an, darunter:- München: Im Pageou erwartet die Gäste ein von regionalen Produkten inspiriertes Menü, gewürzt mit exotischen und orientalischen Einflüssen.- Bielefeld: Westfälische Küche in einem rustikalen Fachwerkhaus bietet Schlichte Hof.- Sylt: Im Samoa Seepferdchen kann man Fischspezialitäten und vieles mehr mit Blick auf Dünen und Meer genießen.- Lautenthal: Mitten im Harz finden Gäste im Harzer Schnitzelkönig Schnitzel in allen möglichen Variationen - vom Schnitzel mit Spiegelei und Gewürzgurken bis zur veganen Variante.Kulinarische VielfaltDie Daten zu den Trendküchen von OpenTable, die die größten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, deuten darauf hin, dass Deutschland ein Schmelztiegel globaler Kulturen ist. Zu den Top 5 Trendküchen 2023 gehören: Mexikanisch/ Südwestamerikanisch (+82%), Kalifornisch (+47%), Persisch (+33%), Traditionell Französisch (+28%) und Portugiesisch (+24%).**Gerichte mit ostasiatischen Zutaten wurden von den Gästen zunehmend erwähnt. Im Jahr 2023 wurden die folgenden Schlüsselwörter im Vergleich zum Vorjahr häufiger in Bewertungen genannt: Ramen (+47%), Wagyu (+38%), Nudeln (+33%), Sushi (+18) und Miso (+5%).*** Gäste, die einen neuen Lieblingsort für ein wärmendes Ramen oder ein sensationelles Sushi entdecken möchten, finden mehrere Optionen auf der Liste, darunter Aska in Regensburg und THE SAKAI in Frankfurt am Main.Die Top 50 OpenTable-Restaurants in Deutschland 2023 (https://www.opentable.de/blog/opentable-top-50-restaurants-deutschland/), in alphabetischer Reihenfolge finden Sie hier: www.opentable.de/blog/opentable-top-50-restaurants-deutschlandFußnoten:*Über die Top 50 Restaurants in Deutschland 2023Top 50 OpenTable-Restaurants in Deutschland 2023 wurde aus mehr als 490.000 OpenTable Gästebewertungen und Metriken zum Restaurantbesuch vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet, darunter Gästebewertungen, der Prozentsatz an Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Benachrichtigungen, der Prozentsatz an im Voraus getätigten Reservierungen und direkte Suchen. Die Kriterien wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten, nach der die Liste sortiert wurde. Die daraus resultierende Liste erscheint von A-Z, nicht in geordneter Reihenfolge.**OpenTable untersuchte die Anzahl der Gäste, die zwischen dem 1. Januar und dem 30. September 2023 in Deutschland online, telefonisch oder persönlich reserviert haben, und verglich sie mit denselben Daten im Jahr 2022, einschließlich der Restaurants, die in beiden Zeiträumen auf der Plattform waren. Die berücksichtigten Küchen hatten mindestens 10.000 Gäste im Jahr 2022.***OpenTable analysierte mehr als 200 Schlüsselwörter und Formulierungen in mehr als 130.000 Text Restaurantbewertungen vom 1. Januar bis 30. September 2023 und verglich sie mit demselben Zeitraum im Jahr 2022. Die untersuchten Schlüsselwörter befanden sich in den ersten 25 % der Erwähnungen. 