Köln (ots) -Wie wird man Teil der berühmten Looney Tunes? An der Acme Looniversity lernen die Schüler:innen alles rund um Streiche, Witze und Slapstick. So auch Babs und Buster Bunny - das unzertrennliche Geschwisterpaar möchte unbedingt in die Fußstapfen seiner großen Vorbilder treten. Gemeinsam mit ihren neuen Freund:innen Hamton, Plucky und Sweetie erleben sie wahnwitzige, verrückte und wilde Abenteuer an der Looniversity. Und werden von niemand geringerem unterrichtet als von den großen Looney-Toons-Stars Bugs Bunny, Daffy Duck und weiteren Charakteren aus dem Warner-Bros.-Universum."Tiny Toons Looniversity" ist ein Reboot der erfolgreichen 90er-Jahre-Serie "Tiny Toons Abenteuer". TOGGO zeigt zunächst 10 Folgen der witzigen Zeichentrickserie ab Montag, 27. November, immer werktags um 17:20 Uhr.Nicht nur die "alte Hasen" wie Bugs Bunny haben in Sachen Comedy etwas drauf! Der Nachwuchs steht schon parat und bekommt von den Altstars den nötigen Feinschliff verpasst. Durch den Fokus auf junge Figuren als dem Looney-Tunes-Universum werden insbesondere junge Zuschauer:innen mit humorvollen Geschichten in ihrer Lebenswelt abgeholt. Die unterschiedlichen Charaktere der Serie eint ihr großes Ziel: selbst zum gefeierten Comedy-Star zu werden. Und so halten die Tiny Toons auch in schwierigen Situationen zusammen, um ihren Traum nicht aus den Augen zu verlieren.In der ersten Episode ("Die Erstie-Prüfung") starten die Tiny Toons in ihr neues Leben an der Acme Looniversity. Doch gleich am ersten Tag müssen sie es mit verschiedensten Widrigkeiten aufnehmen: Die Zwillinge Buster und Babs werden voneinander getrennt und in unterschiedlichen Wohnheimen untergebracht. Unvorstellbar für die beiden!Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher, Senior Communication Manager RTL Deutschland | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5656020