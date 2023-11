Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen PortfolioManager - Admission to trading of two sub-funds

The UCITS-shares below will be admitted to trading on Nasdaq Copenhagen as per 27 November 2023. ISIN DK0062612727 ------------------------------------------------------ Name PortfolioManager Panorama Invest, kl n ------------------------------------------------------ Submarket Investeringsforeninger / UCITS ------------------------------------------------------ Order Book ID 312051 ------------------------------------------------------ Short name PMIPIN ------------------------------------------------------ Currency DKK ------------------------------------------------------ Trade Currency DKK ------------------------------------------------------ ISIN DK0062612644 ------------------------------------------------------------------ Name PortfolioManager AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n ------------------------------------------------------------------ Submarket Investeringsforeninger / UCITS ------------------------------------------------------------------ Order Book ID 312052 ------------------------------------------------------------------ Short name PMIAAN ------------------------------------------------------------------ Currency DKK ------------------------------------------------------------------ Trade Currency DKK ------------------------------------------------------------------ For further information, please contact: Surveillance, tel. +45 33 93 33 66