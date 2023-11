LONDON (dpa-AFX) - SIG plc (SHI.L) has announced its intention to reaffirm its medium-term target of a 5% EBIT margin at a Capital Markets Event scheduled for today.



The event, hosted by CEO Gavin Slark, will take place from 2:00 pm in London. It aims to provide an update on the company's key strategic drivers and outline the path to achieving its medium-term EBIT margin target.



