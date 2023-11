Leipzig (ots) -Drehstart für den "Polizeiruf 110 - Widerfahrnis" (AT): Seit dem 14. November laufen die Dreharbeiten mit Claudia Michelsen als Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch.Im 20. Fall aus Magdeburg haben es die Kommissare mit einem Unfallopfer zu tun, dessen Identität einige Rätsel aufgibt. Das Drehbuch stammt von Lucas Thiem, basierend auf einer ersten Drehbuchfassung von Zora Holtfreter. Regie führt Umut Dag. Die Bildgestaltung übernimmt Moritz Anton.Zum Inhalt:Als Doreen Brasch zu einem Verkehrsunfall gerufen wird, stellt ein junger Kollege vor Ort bereits den Tod des weiblichen Opfers fest. Doch die Frau (Mareike Sedl) lebt noch. Schwer verletzt und unterkühlt kommt sie ins Krankenhaus. Niemand weiß allerdings, wer sie ist. Lediglich ihr Vorname ist bekannt: Sarah. Selbst Sarahs Mitbewohnerin Berna (Rona Özkan) weiß kaum etwas über sie. Sarah war vor Kurzem ganz plötzlich in Magdeburg aufgetaucht. Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler) sieht keine Notwendigkeit einem Verkehrsdelikt weiter nachzugehen. Doch Doreen Brasch lässt das Rätsel um die Unbekannte nicht los. Vielleicht sah alles nur nach einem Unfall aus? Denn irgendetwas muss Sarah in Magdeburg gewollt haben. Braschs Ermittlungen führen sie zu dem Architekten René Tamm (Stephan Kampwirth), von dem Sarah unzählige Fotos auf dem Handy hatte...Im "Polizeiruf 110 - Widerfahrnis" wieder mit dabei ist Pablo Grant als Kriminaloberkommissar Günther Márquez. In weiteren Rollen zu sehen sind u.a. Martina Ebm Soraya Maria Efe und Iza Kala.Der "Polizeiruf 110 - Widerfahrnis"(AT) ist eine Produktion der filmpool fiction (Produzentin: Iris Kiefer/ Producerin: Susanna Enk) im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks (Redaktion: Denise Langenhan) für Das Erste.Die Dreharbeiten in Magdeburg laufen noch bis zum 14. Dezember 2023.Der Sendetermin ist für 2025 vorgesehen.Pressekontakt:Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5656039